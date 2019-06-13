ВВС Израиля атаковали сектор Газа в ответ на ракетный обстрел

Израильская авиация нанесла удар по "подземной инфраструктуре" палестинских боевиков в южной части сектора Газа.

Пресс-служба армии Израиля уточнила что это было сделано в ответ на выпущенную с территории анклава ракету. Информации о разрушениях и раненых в результате обмена ударами не поступало, пишет РИА Новости.

Пуск ракеты из Газы был зафиксирован в ночь на четверг. По словам военных, ракету удалось перехватить, задействовав систему ПРО "Железный купол". Этому обстрелу предшествовало решение израильтян запретить палестинцам выходить в море в наказание за запуски из сектора Газа воздушных шаров со взрывными устройствами.

Добавим, что в мае Палестина и Израиль договорились о прекращении огня. Этому предшествовал массированный удар со стороны боевиков.