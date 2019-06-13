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13.06.2019 10:45
Рубрика: Общество

Выпускники сдают ЕГЭ по биологии и информатике

Текст: Ксения Колесникова
Сегодня, 13 июня, выпускники сдают последние массовые ЕГЭ в этом году - по биологии и информатике. На первый предмет записались 139 тысяч человек. На второй - почти 90 тысяч участников.
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости Фото: Виталий Аньков / РИА Новости
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

- Свои результаты они узнают не позднее 27 июня, - сообщили в Рособрнадзоре. - Во всех экзаменационных пунктах будет видеонаблюдение. Ход экзаменов в регионах будут контролировать общественные наблюдатели и сотрудники ведомства.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Стали известны первые результаты ЕГЭ-2019

Работа по биологии состоит из двух частей - всего 28 заданий. Ее нужно выполнить за 3,5 часа (210 минут). Установленный минимальный балл - 36. Выпускников с меньшим количеством баллов по этому предмету вузы просто не имеют права принимать.

ЕГЭ по информатике и ИКТ тоже состоит из двух частей. Включает 27 заданий. На ее выполнение отводится 3 часа 55 минут (235 минут). Минимальный балл - 40.

Напомним, основной период ЕГЭ продлится до первого июля. Сегодня самые массовые экзамены, которые проходят в основные сроки основного периода, заканчиваются. Но остаются еще резервные дни для всех предметов.

Они нужны для того, чтобы экзамен могли сдать ребята, которые заболели или не смогли прийти на ЕГЭ по другой уважительной причине. Кроме того, резервные дни нужны тем выпускникам, чьи предметы по выбору оказались назначены на один день. Если участник хочет сдать в 2019 году сразу и биологию, и информатику - то один предмет он переносит на резервный день.

Общество Образование ЕГЭ в России
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