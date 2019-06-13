Приток мигрантов, остающихся в России надолго, в 2018 году оказался минимальным за всю постсоветскую историю. К такому выводу пришли эксперты Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС.

По их оценкам, число приехавших в Россию людей в 2018 году сократилось на 4 процента по сравнению с 2017-м, а выехавших из страны увеличилось на 16,9 процента. Миграционный отток особенно чувствительно влияет на демографическую ситуацию на фоне роста естественной убыли населения. И если в 2017 году мигранты компенсировали эту убыль практически полностью, то в 2018-м - лишь на 57,2 процента. Почти все страны, служившие для нашей страны демографическими резервуарами, ушли с российского рынка рабочей силы. Сохранили на нем свои позиции только Азербайджан, Армения и Туркменистан. Наименьший приток людей дали недавние лидеры миграционного донорства - Украина и Узбекистан. Росстат прогнозирует постепенный миграционного прирост - с 208 000 человек в 2019 году до 281 600 в 2035-м. Но эксперты считают, что этим естественная убыль населения компенсирована не будет, население все равно продолжит сокращаться.

Приток мигрантов, остающихся в России надолго, в 2018 году оказался минимальным за всю постсоветскую историю

По данным "Мониторинга социально-экономического положения и самочувствия населения", опубликованного Институтом социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, ресурс рабочей силы из стран Евразийского экономического союза (в него кроме России входят Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Армения) был исчерпан еще в 2016 году. Все меньше едут в Россию из Молдавии и с Украины. Число приехавших из Таджикистана и Узбекистана тоже сократилось и упало ниже докризисного уровня. По мнению экспертов Высшей школы экономики и РАНХиГС, все меньше оснований рассчитывать на былых миграционных доноров в лице стран, расположенных к западу от России. Для украинцев или молдован центрами притяжения стали Польша, Чехия, Германия. А Казахстан и Азербайджан с их растущими экономиками сами стали притягательными для мигрантов и в этом смысле уже конкурируют с Россией.

Основная причина миграционного оттока - экономический кризис, обрушивший рынок дешевой рабочей силы. По данным ФМС, число мигрантов, вставших на учет, сократилось на треть, а количество выданных разрешений уменьшилось почти на половину. Претерпела заметные изменения и сумма денежных переводов из России в страны СНГ - она сократилась на 35,1 процента. До 2014 года средняя зарплата трудового мигранта составляла 25-30 тысяч рублей. Половину этой суммы он обращал в доллары и отправлял на родину. Теперь же денежный перевод в лучшем случае - 200 долларов и поэтому смысла не имеет. Сложности с рублем и связанное с ними падение доходов заставляют гастарбайтеров искать работу в другой стране. Эксперты считают, что часть миграционных потоков может хлынуть в Казахстан и Белоруссию. Но как раз оттуда многие и приехали. В России работает, например, более полумиллиона казахстанцев. Трудовыми мигрантами они здесь не считаются. Их статус на общем рынке труда приравнен к россиянам и белорусам. Теперь эти люди просто вернутся на родину, где работать им тоже негде. Россия ежегодно принимает более 10 миллионов гастарбайтеров. Если большинство из них устремятся обратно в Киргизию, Армению, Таджикистан, Молдавию, на Украину - это будет означать "реэкспорт" безработицы, и только.

Уезжать из России гастарбайтеров заставляет не только сложная экономическая ситуация. К отъезду их толкает и нынешняя процедура трудоустройства, предполагающая приобретение патента, покупку полиса добровольного медицинского страхования, а также сдачу экзамена на знание русского языка и истории России, - все это обходится в 20-30 тысяч рублей. Директор Института социальной политики ВШЭ Лилия Овчарова считает, что для привлечения мигрантов и увеличения их притока на рынок труда следует попытаться оставить в России всех, кто приехал учиться, и облегчить им получение гражданства в условиях глобального соревнования за квалифицированные кадры.

Проблемы с мигрантами, разумеется, есть. Но это не вытеснение местных с рынка труда

Сокращается и число беженцев, прибывающих в Россию. По данным ФМС, в стране сейчас находится около 2,6 миллиона жителей Украины, из них 2 миллиона в трудоспособном возрасте. Эксперты считают, что этот ресурс Россия пока не сумела использовать.

Спрос на рабочую силу в России растет и, по прогнозам экспертов, расти будет дальше. Но дефицит молодых кадров компенсировать пока нечем. Новое поколение выйдет на рынок через 15-20 лет, а демографическое дно будет достигнуто раньше 2030 года. И в этих обстоятельствах мигранты - серьезный демографический ресурс. Однако здесь масса предубеждений. Подозрительное отношение к мигрантам культивируется на всех уровнях и внедряется в массовое сознание.

Притоку мигрантов мешают и многочисленные запреты, в основе которых старый, стойкий миф, что "понаехавшие" вытесняют с рынка труда "коренных" и местных. Недавно в одном из регионов России ввели запрет на работу мигрантов в 33 сферах деятельности. "Европейский опыт свидетельствует о том, что безработица среди мигрантов выше безработицы среди местного населения, - говорит доктор экономических наук, проректор РЭШ Максим Буев. - Проблемы с мигрантами, разумеется, есть. Но это не вытеснение местных с рынка труда. Иммигранты, как правило, приезжают в экономически растущие регионы. Это не только предложение, но и спрос на труд. Дополнительные возможности для занятости появляются для всех. Введение барьеров надо мотивировать как-то иначе. Они не решение всех проблем".

Часто приходится слышать: России нужны высококвалифицированные мигранты. Всем такие мигранты нужны. Потому и "утекают мозги" в Америку, причем даже из Европы. Но массовая миграция никогда не состоит сплошь из квалифицированных людей.