Новости

Кабмин одобрил поэтапную отмену репатриации рублевой выручки экспортеров 13:23
В Петербурге простились с депутатом Павлом Зеленковым 13:19
Сын Алибасова: Мы судимся с производителями "Крота" не из-за денег 13:17
В Калужской области ФСБ прикрыла нарколабораторию 13:10
Свердловская больница выплатит миллион рублей ослепшей пациентке 13:05
В Госдуме разработают поправки о стандартах образования детей-сирот 13:05
Названа причина смерти 44-летнего участника "Голоса" Алексея Сафиулина 13:05
Украина решила не посылать корабли в Керченский пролив 13:05
На границе Крыма поймали контрабандистку с 8 кг украшений 13:05
Россияне не хотят покупать Lada Xray 13:00
Умерла актриса из "Секса в большом городе" 12:59
В Госдуме обещали меры в ответ на размещение в Польше беспилотников США 12:56
Лавров обсудит со швейцарским коллегой российские интересы в Грузии 12:52
В Перми пациентка избила тазиком врачей "скорой" 12:50
Фрегат "Адмирал Горшков" в ближайшее время побывает на Кубе 12:49
В столице впервые пройдет артфестиваль "Москва-Париж-Москва" 12:34
От чего зависит цвет скорлупы и желтка яиц 12:25
Опрос: Что школьнику лучше всего читать летом 12:20
В Перми установили памятную плиту с ошибкой 12:14
СФ: Переименование Киева не скажется на жизни рядовых граждан Украины 12:05
"Урал" выпустит "бескапотник" с кабиной от MAN 12:04
История и культура Беларуси украсят церемонию открытия Европейских игр 12:00
Бывшего главу Рязани задержали из-за не построенной детской площадки 11:58
Минстрой опроверг информацию о переносе перехода на эскроу-счета 11:51
Под Калининградом "Бастионы" уничтожили корабли условного противника 11:48
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кого и когда хозяин обязан пустить в свою квартиру
Кого и когда хозяин обязан пустить в свою квартиру
Прогноз на лето: что будет с ценами в ближайшие месяцы
Прогноз на лето: что будет с ценами в ближайшие месяцы
Как правильно выбрать клубнику
Как правильно выбрать клубнику
13.06.2019 12:25
Рубрика: Общество

От чего зависит цвет скорлупы и желтка яиц

Текст: Наталья Панасенко
Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Есть несколько гипотез о причинах разной окраски скорлупы яиц, но ответ на этот вопрос вообще-то прост, пишет Forschung.

По сути, скорлупа яиц бывает трех основных цветов: белого, коричневого и зеленоватого или голубого, как у южноамериканской породы араукана. Часто встречаются вариации этих цветов: например, яйца могут быть бежевыми, кремовыми, сине-зелеными, оливково-зелеными.

Фото: Smiltena / iStock
Регулярное употребление яиц спасает зрение

Существует довольно расхожее мнение, что цвет яичной скорлупы можно определить по оперению курицы: у белой птицы - белое яйцо, у коричневой - коричневое. Но это далеко не так. Скажем, у экзотической арауканы, у которой песочно-коричневое оперение, яйца бирюзового цвета. А у диковинной угольно-черной курицы породы аям цемани цвет скорлупы варьируется от светло-коричневого до тёмно-серого. И не всякая несушка белого цвета несет белые яйца. Кстати, по вкусовым качествам зеленоватые или голубые яйца не отличаются от коричневых и белых яиц и их питательная ценность не выше или ниже, чем у других яиц.

Другая гипотеза связана с рационом кур и их содержанием. Действительно, дефицит некоторых аминокислот влияет на интенсивность цвета скорлупы, но не на сам цвет.

Итак, что же на самом деле отвечает за цвет скорлупы? Ответ прост: окраска яиц - такой же наследственный признак, как и окраска оперения. Следовательно, цвет яичной скорлупы зависит, как правило, от породы. Гены решают, коричневой, белой или голубой будет яичная скорлупа.

А вот за цвет желтка отвечает не генетика, а производитель. От лимонно-желтого до темно-красного может варьировать цвет желтка, и зависит это от добавок к корму птицы. Например, кукуруза, куркума, свежая зелень, особенно одуванчики, отвечают за интенсивность желтизны, а паприка - за красноту желтка.

Общество Наука
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

ЦИК назначил довыборы в Госдуму по четырем округам
В Иране назвали условия возобновления диалога с США
Немецкие СМИ выразили восхищение российской противоракетой
Чубайс предложил ввести углеродный налог
В США "украинизировали" название Киева