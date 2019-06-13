От чего зависит цвет скорлупы и желтка яиц

Есть несколько гипотез о причинах разной окраски скорлупы яиц, но ответ на этот вопрос вообще-то прост, пишет Forschung.

По сути, скорлупа яиц бывает трех основных цветов: белого, коричневого и зеленоватого или голубого, как у южноамериканской породы араукана. Часто встречаются вариации этих цветов: например, яйца могут быть бежевыми, кремовыми, сине-зелеными, оливково-зелеными.

Существует довольно расхожее мнение, что цвет яичной скорлупы можно определить по оперению курицы: у белой птицы - белое яйцо, у коричневой - коричневое. Но это далеко не так. Скажем, у экзотической арауканы, у которой песочно-коричневое оперение, яйца бирюзового цвета. А у диковинной угольно-черной курицы породы аям цемани цвет скорлупы варьируется от светло-коричневого до тёмно-серого. И не всякая несушка белого цвета несет белые яйца. Кстати, по вкусовым качествам зеленоватые или голубые яйца не отличаются от коричневых и белых яиц и их питательная ценность не выше или ниже, чем у других яиц.

Другая гипотеза связана с рационом кур и их содержанием. Действительно, дефицит некоторых аминокислот влияет на интенсивность цвета скорлупы, но не на сам цвет.

Итак, что же на самом деле отвечает за цвет скорлупы? Ответ прост: окраска яиц - такой же наследственный признак, как и окраска оперения. Следовательно, цвет яичной скорлупы зависит, как правило, от породы. Гены решают, коричневой, белой или голубой будет яичная скорлупа.

А вот за цвет желтка отвечает не генетика, а производитель. От лимонно-желтого до темно-красного может варьировать цвет желтка, и зависит это от добавок к корму птицы. Например, кукуруза, куркума, свежая зелень, особенно одуванчики, отвечают за интенсивность желтизны, а паприка - за красноту желтка.