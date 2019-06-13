За дружбу с Трампом Польша заплатит миллиарды

Поездка президента Польши Анджея Дуды в Вашингтон недешево обойдется польской казне. Поляки полностью покроют расходы на пребывание дополнительных американских сил в их стране. А журналисты уже подсчитали, что покупка 32 военных самолетов F-35 может обойтись бюджету в миллиарды евро - по данным немецкого издания Der Spiegel, их цена - 90 миллионов за штуку. Но это только начало - под эти "летающие компьютеры" еще нужно переоборудовать польские авиабазы и переучить пилотов.

"Связи США и Польши находятся на самом высоком уровне. Спасибо за то, что вы такие образцовые союзники", - написал в своем Twitter президент США Дональд Трамп. И есть, за что благодарить. По счетам, заложенным в совместной декларации глав двух стран, Польша будет платить еще много лет.

Например, за покупку малозаметных многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Lockheed Martin F-35, которые Вашингтон собирался продать Анкаре, но сделка сорвалась, и предложение Варшавы оказалось как раз вовремя. "Сумма счета у кассы будет высокой, но это еще мелочи по сравнению со стоимостью эксплуатации F-35. Обучение пилотов может стоить до двух миллиардов злотых. Ежегодные расходы на полеты всех 32 машин - это еще миллиард", - пишет польское электронное издание money.pl. Таким образом, покупая американские самолеты, польскому правительству нужно зарезервировать в три раза большую сумму на их будущую эксплуатацию. И это еще не все. Президент и бизнесмен Трамп сообщил на совместной с Дудой пресс-конференции в Розовом саду Белого дома, что вместо "Форта Трампа", о котором Варшава просила Вашингтон в прошлом году, в Польшу может быть переброшена тысяча американских военнослужащих из Германии или из других мест дислокации. Объекты и инфраструктуру для размещения американских военных поляки должны построить за свой счет. При этом, в декларации содержится нестандартный подпункт, что Польша "обеспечит дополнительную поддержку, выходящую за рамки стандартов НАТО". По мнению комментаторов, это может означать дополнительные финансовые расходы в качестве платы американским военным за помощь в укреплении обороноспособности страны.

Что касается введения безвизового режима, которого уже много лет добиваются от США поляки, и получают в ответ лишь обещания, Трамп, как и все предыдущие президенты США, обещал сделать для этого все возможное. В Евросоюзе, напомним, осталось всего четыре страны, граждане которых должны обращаться за визой для поездки в Соединенные Штаты: это Болгария, Румыния, Хорватия и Польша.

Польские проправительственные СМИ описывают визит своего президента в Вашингтон как "прорыв" в двусторонних отношениях. "Это, действительно, прорыв. Еще ни одно правительство не заплатило так много за так мало", - прокомментировал состоявшуюся сделку в соцсетях дипломат и журналист, бывший посол Польши в Канаде Марчин Босацки.