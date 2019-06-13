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Рубрика: Экономика

Бизнес без посредников

Онлайн-платформа "Илутун" - надежный помощник в мире интернет-коммерции
Текст: Артем Петров
Российская газета - Спецвыпуск № 127(7885)
Сегодня компьютер с выходом в интернет в любой точке мира позволяет покупать или продавать товары и в розницу, и оптом. Электронная площадка www.owtot.ru предоставляет бизнесменам прекрасные возможности в плане экспорта и импорта продукции из Китая.
Мэн Сюли: Идея открыть платформу появилась после того, как председатель КНР Си Цзиньпин объявил о запуске проекта "Один пояс - один путь". Мэн Сюли: Идея открыть платформу появилась после того, как председатель КНР Си Цзиньпин объявил о запуске проекта "Один пояс - один путь".
Мэн Сюли: Идея открыть платформу появилась после того, как председатель КНР Си Цзиньпин объявил о запуске проекта "Один пояс - один путь".

Подробнее об этом рассказала Мэн Сюли - генеральный директор компании информационных технологий "Сылутун" из Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР.

- Торговая онлайн-платформа "Илутун" создавалась с целью помочь предпринимателям, которые работают с китайскими партнерами, чтобы люди могли свободно делать заказы, не выходя из дома, - покупать товары в Поднебесной или же, наоборот, поставлять свою продукцию на огромный рынок КНР.

Фото: istock
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В Китае много различных заводов-производителей. На онлайн-платформе www.owtot.ru представлены сотни предприятий, выпускающих такие востребованные товары, как мужская, женская, детская одежда и обувь, посуда, хозяйственные товары, автозапчасти, ткани и другие. Всего 19 категорий продукции, но в ближайшем будущем эта цифра увеличится в несколько раз.

Прежде чем завод будет зарегистрирован на платформе и сможет информировать предпринимателей, мы проверяем, чист ли он юридически, имеет ли лицензии на производство, на продажу своей продукции за рубеж, другие необходимые документы, какая у него репутация. И когда есть уверенность, что все в порядке, тогда предприятию дают зеленый свет. При этом одно из главных наших требований - обязательно следить за актуальными тенденциями, идти в ногу со временем. Кроме того, мы обязательно осуществляем строгий контроль качества выставленных на платформе товаров.

С помощью торговой онлайн-платформы "Илутун" можно покупать товары в Поднебесной или поставлять свою продукцию в Китай.

Если говорить в общем, то наша платформа не просто дает людям возможность напрямую работать с китайскими производителями, договариваться с ними о ценах, образцах, логистике. Речь идет о возможности работать по-новому. Используя эти данные, предприниматели могут обойтись без посредников как у себя в стране, так и в Китае. Это значительно экономит средства и время, увеличивает объемы торговли, расширяет бизнес и выводит его на новый уровень сотрудничества с заводами и предприятиями КНР.

В мае мы провели в Москве бизнес-форум и выставку китайских товаров. И первое, и второе мероприятие прошли плодотворно. Участие в них приняли предприниматели, высокопоставленные чиновники, главы российских регионов. Общение было очень интересным, потому что рынок России огромен и перспективен. А у нас есть готовые решения и по логистике, и по маркировке - с июля 2019 года расширяется список ввозимых на территорию ЕАЭС товаров, подлежащих обязательной маркировке. Это означает, что вести бизнес так, как его вели раньше, скоро уже не получится.

Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
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После Москвы мы побывали в Казани (Татарстан). Теперь появилась возможность развивать онлайнплатформу в этом субъекте Российской Федерации. И это очень хорошо, потому что изначально идея открыть платформу появилась после того, как председатель КНР Си Цзиньпин объявил о запуске проекта "Один пояс - один путь". Инициативу поддержали президенты России Владимир Путин, КР Сооронбай Жээнбеков, главы других государств. Все понимают, что этот глобальный проект принесет пользу не только Китаю, но и другим странам-участницам.

- Проект "Один пояс - один путь" экономически, политически, коммерчески, юридически связывает судьбы наций и считается лучшим периодом в истории, - говорит госпожа Мэн Сюли. - Я как предприниматель нового поколения должна быть прагматичной, чтобы выполнять свои обязательства. Реализация стратегии "Один пояс - один путь" принесет хорошие результаты каждой стране.

Справка

Торговая онлайн-платформа "Илутун" - первая в Синьцзяне электронная площадка, на которой объединяются продажа и логистика. Официально в сети "Илутун" появился в июле 2017 года. Вскоре после запуска сайта на нем зарегистрировалось более ста поставщиков десяти отраслей легкой промышленности. В настоящее время на онлайн-платформе можно на трех языках, в том числе на русском, найти информацию о сотнях компаний, заводов КНР, их продукции.

Кстати

"Сылутун" и группа компаний международных грузоперевозок "Милан" совместно создали в Кыргызстане компанию "MK GLOBAL TRADE", которая уже охватила все рынки КР. Сегодня более 25 тысяч кыргызстанских предпринимателей, занимающихся оптовой торговлей, работают на онлайн-платформе www.owtot.ru. В июле 2019-го "MK GLOBAL TRADE" официально открывает представительство в Казани, в августе - в Москве. В ближайших планах - организовать и провести бизнес-форум в Казахстане, так как республика входит в ЕАЭС и является важным звеном в инициативе "Один пояс - один путь".

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