Сегодня компьютер с выходом в интернет в любой точке мира позволяет покупать или продавать товары и в розницу, и оптом. Электронная площадка www.owtot.ru предоставляет бизнесменам прекрасные возможности в плане экспорта и импорта продукции из Китая.

Мэн Сюли: Идея открыть платформу появилась после того, как председатель КНР Си Цзиньпин объявил о запуске проекта "Один пояс - один путь".

Подробнее об этом рассказала Мэн Сюли - генеральный директор компании информационных технологий "Сылутун" из Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР.

- Торговая онлайн-платформа "Илутун" создавалась с целью помочь предпринимателям, которые работают с китайскими партнерами, чтобы люди могли свободно делать заказы, не выходя из дома, - покупать товары в Поднебесной или же, наоборот, поставлять свою продукцию на огромный рынок КНР.

В Китае много различных заводов-производителей. На онлайн-платформе www.owtot.ru представлены сотни предприятий, выпускающих такие востребованные товары, как мужская, женская, детская одежда и обувь, посуда, хозяйственные товары, автозапчасти, ткани и другие. Всего 19 категорий продукции, но в ближайшем будущем эта цифра увеличится в несколько раз.

Прежде чем завод будет зарегистрирован на платформе и сможет информировать предпринимателей, мы проверяем, чист ли он юридически, имеет ли лицензии на производство, на продажу своей продукции за рубеж, другие необходимые документы, какая у него репутация. И когда есть уверенность, что все в порядке, тогда предприятию дают зеленый свет. При этом одно из главных наших требований - обязательно следить за актуальными тенденциями, идти в ногу со временем. Кроме того, мы обязательно осуществляем строгий контроль качества выставленных на платформе товаров.

С помощью торговой онлайн-платформы "Илутун" можно покупать товары в Поднебесной или поставлять свою продукцию в Китай.

Если говорить в общем, то наша платформа не просто дает людям возможность напрямую работать с китайскими производителями, договариваться с ними о ценах, образцах, логистике. Речь идет о возможности работать по-новому. Используя эти данные, предприниматели могут обойтись без посредников как у себя в стране, так и в Китае. Это значительно экономит средства и время, увеличивает объемы торговли, расширяет бизнес и выводит его на новый уровень сотрудничества с заводами и предприятиями КНР.

В мае мы провели в Москве бизнес-форум и выставку китайских товаров. И первое, и второе мероприятие прошли плодотворно. Участие в них приняли предприниматели, высокопоставленные чиновники, главы российских регионов. Общение было очень интересным, потому что рынок России огромен и перспективен. А у нас есть готовые решения и по логистике, и по маркировке - с июля 2019 года расширяется список ввозимых на территорию ЕАЭС товаров, подлежащих обязательной маркировке. Это означает, что вести бизнес так, как его вели раньше, скоро уже не получится.

После Москвы мы побывали в Казани (Татарстан). Теперь появилась возможность развивать онлайнплатформу в этом субъекте Российской Федерации. И это очень хорошо, потому что изначально идея открыть платформу появилась после того, как председатель КНР Си Цзиньпин объявил о запуске проекта "Один пояс - один путь". Инициативу поддержали президенты России Владимир Путин, КР Сооронбай Жээнбеков, главы других государств. Все понимают, что этот глобальный проект принесет пользу не только Китаю, но и другим странам-участницам.

- Проект "Один пояс - один путь" экономически, политически, коммерчески, юридически связывает судьбы наций и считается лучшим периодом в истории, - говорит госпожа Мэн Сюли. - Я как предприниматель нового поколения должна быть прагматичной, чтобы выполнять свои обязательства. Реализация стратегии "Один пояс - один путь" принесет хорошие результаты каждой стране.

Справка

Торговая онлайн-платформа "Илутун" - первая в Синьцзяне электронная площадка, на которой объединяются продажа и логистика. Официально в сети "Илутун" появился в июле 2017 года. Вскоре после запуска сайта на нем зарегистрировалось более ста поставщиков десяти отраслей легкой промышленности. В настоящее время на онлайн-платформе можно на трех языках, в том числе на русском, найти информацию о сотнях компаний, заводов КНР, их продукции.

Кстати

"Сылутун" и группа компаний международных грузоперевозок "Милан" совместно создали в Кыргызстане компанию "MK GLOBAL TRADE", которая уже охватила все рынки КР. Сегодня более 25 тысяч кыргызстанских предпринимателей, занимающихся оптовой торговлей, работают на онлайн-платформе www.owtot.ru. В июле 2019-го "MK GLOBAL TRADE" официально открывает представительство в Казани, в августе - в Москве. В ближайших планах - организовать и провести бизнес-форум в Казахстане, так как республика входит в ЕАЭС и является важным звеном в инициативе "Один пояс - один путь".

Свидетельство № 177711-3300-ООО