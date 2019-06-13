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Злоумышленник обманул семью Алибасова на 800 тысяч поддельным котом

Поп-музыка
    13.06.2019, 16:20
Текст:   Олег Усков

Беды продолжают сыпаться на семью находящегося в реанимации 72-летнего российского музыкального продюсера Бари Алибасова: родные артиста только что лишились 800 тысяч рублей, обещанных в качествен вознаграждения за кота Чучу.

Напомним: Чуча, сфинкс Бари Каримовича, на днях пропал из его квартиры. О чем продюсер пока не знает - сын музыканта, Бари Алибасов-младший, умолял врачей не сообщать про исчезновение любимца: продюсеру и без того несладко.

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За возвращение Чучи был назначен серьезный гонорар. Чем и воспользовались нечистоплотные и жестокосердные мошенники, которые принесли очень похожее животное. И скрылись, получив обещанную сумму.

О чем сын продюсера рассказал РИА Новости. Уточнив, что эксперты, проверив кота, выяснили: вернули не Чучу.

При этом доверчивая помощница Алибасова не спросила фамилию человека, принесшего кота, "и даже не сняла на видео, как произошла передача"." В итоге у нас сейчас минус 800 тысяч и новый чужой кот в офисе", - сетует собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что сын Алибасова потребовал справедливого наказания производителю "Крота"-убийцы.

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