Величественный своей инопланетной красотой кот Бари Алибасова породы канадский сфинкс сбежал из квартиры во вторник вечером, сообщает ТАСС со ссылкой на PR-директора Алибасoва и группы "На-На" Вадима Горжанкина.

Сам Горожанкин поучил эту иноформацию от сына Алибасова, активно ведущего поиски домашнего любимца.

Стало известно, что кот по имени Чуча пропал 11 июня вечером, во время пресс-конференции для журналистов, посвященной состоянию здоровья Бари Алибасова, находящегося на лечении в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифософского.

Бари Алибасов-младший попросил всех неравнодушных о помощи в поиске любимца своего отца и в качестве вознагражения пообещал выплатить нашедшему крупную денежную сумму (800 тысяч рублей) или выступление группы "На-На" на его празднике.

Напомним об особо трепетном отношении госпитализированного Бари Алибасова к Чуче - впервые очнувшись, он спросил окружающих о благополучии животного.

Сегодня врачи сообщили, что Бари Алибасов всё ещё находится в тяжелом состоянии в результате отравления средством для очистки труб.