Новости

Гитариста группы "Бахыт-Компот" не впустили на Украину 16:59
Вышел русский трейлер продолжения "Холодного сердца" 16:46
Участник группы Trubetskoy впал в кому после избиения 16:27
Вышел первый русский трейлер продолжения "Аббатства Даунтон" 16:19
Отец Микеллы Абрамовой назвал результаты проверки шоу "Голос" "чушью" 15:52

Пропал кот Бари Алибасова Чуча

Поп-музыка
    12.06.2019, 16:05
Текст:   Кузьма Домов

Величественный своей инопланетной красотой кот Бари Алибасова породы канадский сфинкс сбежал из квартиры во вторник вечером, сообщает ТАСС со ссылкой на PR-директора Алибасoва и группы "На-На" Вадима Горжанкина.

Фото: iStock
Юрий Лоза научил своих подписчиков правильно мыть котов

Сам Горожанкин поучил эту иноформацию от сына Алибасова, активно ведущего поиски домашнего любимца.

Стало известно, что кот по имени Чуча пропал 11 июня вечером, во время пресс-конференции для журналистов, посвященной состоянию здоровья Бари Алибасова, находящегося на лечении в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифософского.

Бари Алибасов-младший попросил всех неравнодушных о помощи в поиске любимца своего отца и в качестве вознагражения пообещал выплатить нашедшему крупную денежную сумму (800 тысяч рублей) или выступление группы "На-На" на его празднике.

Напомним об особо трепетном отношении госпитализированного Бари Алибасова к Чуче - впервые очнувшись, он спросил окружающих о благополучии животного.

Сегодня врачи сообщили, что Бари Алибасов всё ещё находится в тяжелом состоянии в результате отравления средством для очистки труб.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Новости

Умер актер из "Санта-Барбары" Джим МакМуллан 15:31
Врачи рассказали о состоянии Бари Алибасова 15:17
Николай Дроздов отказался вести "В мире животных" 14:58
Появилось первое видео с вышедшим из комы Бари Алибасовым 11.06.2019
⧣ Россия
Фото: Артем Геодакян/ ТАСС
Как пятилетний ребенок: Сын Бари Алибасова рассказал о состоянии отца 11.06.2019
Сын Бари Алибасова не исключил, что продюсера могли отравить 11.06.2019
У певицы Анны Плетневой диагностировано психическое расстройство 11.06.2019
⧣ фото
Фото: youtube.com/ The Voice Kids Russia/Голос Дети
Опубликованы итоги расследования скандала с дочерью Алсу 11.06.2019
От рака умер рэпер Бушвик Билл 11.06.2019
Участник проекта "Голос" Алексей Сафиулин найден мертвым в ванной 11.06.2019
⧣ музыка