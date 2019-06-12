Величественный своей инопланетной красотой кот Бари Алибасова породы канадский сфинкс сбежал из квартиры во вторник вечером, сообщает ТАСС со ссылкой на PR-директора Алибасoва и группы "На-На" Вадима Горжанкина.
Сам Горожанкин поучил эту иноформацию от сына Алибасова, активно ведущего поиски домашнего любимца.
Стало известно, что кот по имени Чуча пропал 11 июня вечером, во время пресс-конференции для журналистов, посвященной состоянию здоровья Бари Алибасова, находящегося на лечении в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифософского.
Бари Алибасов-младший попросил всех неравнодушных о помощи в поиске любимца своего отца и в качестве вознагражения пообещал выплатить нашедшему крупную денежную сумму (800 тысяч рублей) или выступление группы "На-На" на его празднике.
Напомним об особо трепетном отношении госпитализированного Бари Алибасова к Чуче - впервые очнувшись, он спросил окружающих о благополучии животного.
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Чуча: «Не пойму, нахрена Бари брал с собой чемоданчик, если ничего мне не привёз?» . . . #группанана #бариалибасов #съемки #сцена #яинана #сми #юмор #москвасити #москва #воваполитов #славажеребкин #мишаигонин #ленясемидьянов #соцсети #россия #концерт #балет #нанаюбилей #сентябрь #осень #суперстар #блокнот
Сегодня врачи сообщили, что Бари Алибасов всё ещё находится в тяжелом состоянии в результате отравления средством для очистки труб.