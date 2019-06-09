Представитель Алибасова указал на неправильный ГОСТ "Крота"

Специалисты автономной некоммерческой организации "Судебный эксперт" заключили, что упаковка средства для прочистки канализационных труб "Крот", которым серьезно отравился музыкальный продюсер Бари Алибасов, не соответствует требованиям и нормам законодательства.

Об это в комментарии Пятому каналу заявил сегодня PR-директор Алибасова и группы "На-На" Вадим Горжанкин.

Как отметил представитель Алибасова, такое заключение было сделано еще в апреле текущего года - соответствующая экспертиза проводилась после того, как в АНО обратились родственники умершей от отравления "Кротом" женщины. Уточнено, что женщина, как и продюсер, "перепутала химикат с пищевым продуктом".

По словам Горжанкин, узнав о трагедии с Алибасовым, семья покойной связались с ним и предоставили материалы проверки. В которых обозначено, что, согласно выводам экспертов, "на упаковке "Крота" нет всей необходимой информации, относящейся к соответствующему классу опасности товара". Тогда как маркировка товара "противоречит требованиям и нормам ГОСТа 32478-2013 "Товары бытовой химии" и ГОСТа 31340-2013 "Предупредительная маркировка химической продукции".

Напомним, артист попал в реанимацию в тяжелом состоянии, случайно выпив из бутылки "Крота", который перепутал - по первоначальной версии - с лимонадом. Позже появилась информация, что семья Алибасова намерена подать на производителя средства в суд, "так как внешне жидкость напоминает питьевой йогурт".