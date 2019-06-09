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Представитель Алибасова указал на неправильный ГОСТ "Крота"

Поп-музыка
    09.06.2019, 16:53
Текст:   Олег Усков

Специалисты автономной некоммерческой организации "Судебный эксперт" заключили, что упаковка средства для прочистки канализационных труб "Крот", которым серьезно отравился музыкальный продюсер Бари Алибасов, не соответствует требованиям и нормам законодательства.

Об это в комментарии Пятому каналу заявил сегодня PR-директор Алибасова и группы "На-На" Вадим Горжанкин.

Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
Представитель Алибасова опроверг сообщения о состоянии его супруги

Как отметил представитель Алибасова, такое заключение было сделано еще в апреле текущего года - соответствующая экспертиза проводилась после того, как в АНО обратились родственники умершей от отравления "Кротом" женщины. Уточнено, что женщина, как и продюсер, "перепутала химикат с пищевым продуктом".

По словам Горжанкин, узнав о трагедии с Алибасовым, семья покойной связались с ним и предоставили материалы проверки. В которых обозначено, что, согласно выводам экспертов, "на упаковке "Крота" нет всей необходимой информации, относящейся к соответствующему классу опасности товара". Тогда как маркировка товара "противоречит требованиям и нормам ГОСТа 32478-2013 "Товары бытовой химии" и ГОСТа 31340-2013 "Предупредительная маркировка химической продукции".

Напомним, артист попал в реанимацию в тяжелом состоянии, случайно выпив из бутылки "Крота", который перепутал - по первоначальной версии - с лимонадом. Позже появилась информация, что семья Алибасова намерена подать на производителя средства в суд, "так как внешне жидкость напоминает питьевой йогурт".

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