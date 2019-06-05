Представитель Алибасова рассказал, как продюсер попал в больницу

В Сети стали распространяться сообщения о смерти известного музыкального продюсера Бари Алибасова. Которые, к счастью, не подтвердились. Их опроверг пиар-директор создателя культовой группы "На-На" Вадим Горжанкин.

А ранее он рассказал о том, что случилось вечером 4 июня и почему продюсер попал в Московский городской центр острых отравлений при Научно-исследовательском институте скорой помощи имени Склифосовского, где находится и сейчас.

Напомним, продюсер выпил у себя дома средство для прочистки канализационных труб "Крот".

"Он перепутал с соком или лимонадом, цвет такой… Химикат стоял в доступном месте, просто случайная нелепость. Пытались промыть, срочно вызвали "скорую", - приводит слова Горжанкина "Вечерняя Москва".

Представитель Алибасова добавил, что состояние продюсера - тяжёлое, диагноз - "ожог пищевода четвертой степени, максимальный". Прогноз при этом - "не самый светлый". Вдобавок - "ожог желудка второй степени".

"Врачи говорят: главное, чтобы стабильным состояние осталось, не ухудшалось. Есть вероятность возникновения кровотечения. Его, слава Богу, пока нет", - отметил Горжанкин.

Представитель продюсера старается сохранять оптимизм: "Динамика положительная, все надеются, что он выздоровеет", подчеркивая, что реабилитация в таких случаях требует много времени.

По словам Горжанкина, Алибасов в сознании и дышит самостоятельно. Более того: "Мужественно борется с ситуацией, даже пытается шутить".

6 июня Алибасову испоняется 71 год. "У него на это событие вообще было много планов. Планировался запуск революционной шоу-программы, которая должна была удивить всех. Было много вложено сил. Сценические костюмы, хореография, новые хиты. Сняли клипы, велась активная подготовка. Планировался гастрольный тур по России, СНГ, странам дальнего зарубежья", - сообщил Горжанкин.