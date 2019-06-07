Федосеева-Шукшина подаст в суд на производителя "Крота"

Родные Бари Алибасова, который по ошибке выпил средство для очистки канализационных труб "Крот" и в результате оказался в тяжёлом состоянии в больнице, собираются подать в суд на производителя жидкости. Об этом сообщил представитель создателя группы "На-На" Вадим Горжанкин.

"Семья музыкального продюсера Бари Алибасова, находящегося в НИИ имени Склифосовского, намерена подать в суд на производителя средства для очистки труб "Крот". Уже принято принципиальное решение по этому поводу", - приводит слова Горжанкина РИА Новости.

Пиар-директор продюсера подчеркнул, что сам Алибасов сейчас не в состоянии заниматься подобными вопросами (он сейчас находится в состоянии медикаментозного сна). Хлопоты взяла на себя жена Алибасова - Лидия Федосеева-Шукшина.

"Его супруга Лидия Федосеева-Шукшина решила подать иск на ООО "АМС Медиа" - производителя жидкого средства "Крот. Чистые трубы", выпущенного под брендом "Золушка", - сказал Горжанкин.

Помощник продюсера Сергей Моцарь, вызвавший "скорую помощь" после инцидента, отметил, что ёмкость с "Кротом", по его мнению, очень похожа на бутылку йогуртом. При этом жидкость не имеет резкого химического запаха.

Кроме того, "крышка не имеет дополнительного фиксатора, как у других опасных для организма жидкостей", добавил Моцарь, подчеркнув, что у Алибасова плохое зрение и в тот роковой момент он был без очков.

Горжанкин уведомил СМИ, что в скором времени определится сумма требуемой компенсации и иск будет направлен в суд.

"Близкие Бари Каримовича надеются, что с помощью него они смогут уберечь многих людей, особенно детей, от таких трагических случайностей", - добавил Горжанкин.

Напомним, ранее пиар-директор Алибасова опроверг появившиеся в средствах массовой информации сообщения о том, что Лидии Федосеевой-Шукшиной потребовалась медицинская помощь.

Кроме того, стало известно, что продюсер составил новое завещание.