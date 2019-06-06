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Бари Алибасов находится в медикаментозном сне

Поп-музыка
    06.06.2019, 17:44
Текст:   Козьма Лоханкин

Участник группы "На-На" Владимир Политов сообщил, что продюсер Бари Алибасов, госпитализированный в тяжелом состоянии после того, как по ошибке выпил средство для очистки труб, находится в медикаментозном сне.

Фото: ТАСС
Актер Панкратов-Черный госпитализирован в тяжелом состоянии

По словам Политова, связь с создателем "На-На", отмечающим сегодня 71-летие, теперь осуществляется только через сына.

"Сын у него был недавно. Говорит, состояние по-прежнему тяжелое", - приводит РЕН ТВ слова Политова.

"Сейчас он находится в медикаментозном сне. Это не кома, не искусственная кома. Ему два дня нужно поспать", - добавил музыкант, призвав журналистов "не хоронить" Алибасова.

Напомним, накануне в СМИ появились сообщения о смерти продюсера. Которые вскоре были опровергнуты.

Кроме того, представитель Алибасова не подтвердил информацию о скорой операции.

Ранее мы писали, что Алибасов составил новое завещание.

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