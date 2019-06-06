Бари Алибасов составил новое завещание

Создатель группы "На-На" Бари Алибасов написал новое завещание. Об этом рассказал представитель продюсера Вадим Горжанкин.

"Бари Алибасов вызвал нотариуса к себе в отделение реанимации НИИ скорой помощи имени Склифосовского, где он проходит лечение после отравления", - приводит РИА Новости слова Горжанкина.

В документе зафиксировано следующее: девятикомнатную квартиру в Мерзляковском переулке столицы и ещё две квартиры в том же доме продюсер оставляет сыну Бари Алибасову-младшему; правообладателями творческого наследия группы "На-На" становятся ее участники Владимир Политов и Вячеслав Жеребкин; а дачу в Подмосковье стоимостью около 500 тысяч долларов получит супруга Алибасова Лидия Федосеева-Шукшина, с которой он оформил брак в прошлом году.

Кроме того, жена Алибасова наследует принадлежащие ему акции, векселя, соинвестирование в проектах и другие ценные бумаги общей суммой около двух миллионов долларов.

Ранее адвокат Сергей Жорин рассказал о завещании Алибасова, составленном в 2013 году.

Напомним, вечером 4 июня Алибасов, которому сегодня исполнился 71 год, по ошибке выпил средство для очистки труб. В результате он был срочно госпитализирован в тяжелом состоянии. За этим последовали сведения о смерти продюсера, не получившие подтверждения.