Новости

Marvel планирует перезапустить "Фантастическую четверку" 18:27
Бари Алибасов находится в медикаментозном сне 17:44
"Утраченный символ" Дэна Брауна станет сериалом 17:08
Вышел трейлер российского постапокалиптического боевика "Аванпост" 15:52
Канал SyFy закрывает сериал "Хэппи" 15:27

Бари Алибасов составил новое завещание

Поп-музыка
    06.06.2019, 17:28
Текст:   Козьма Лоханкин

Создатель группы "На-На" Бари Алибасов написал новое завещание. Об этом рассказал представитель продюсера Вадим Горжанкин.

"Бари Алибасов вызвал нотариуса к себе в отделение реанимации НИИ скорой помощи имени Склифосовского, где он проходит лечение после отравления", - приводит РИА Новости слова Горжанкина.

Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости
Представитель Бари Алибасова опроверг сообщения об операции

В документе зафиксировано следующее: девятикомнатную квартиру в Мерзляковском переулке столицы и ещё две квартиры в том же доме продюсер оставляет сыну Бари Алибасову-младшему; правообладателями творческого наследия группы "На-На" становятся ее участники Владимир Политов и Вячеслав Жеребкин; а дачу в Подмосковье стоимостью около 500 тысяч долларов получит супруга Алибасова Лидия Федосеева-Шукшина, с которой он оформил брак в прошлом году.

Кроме того, жена Алибасова наследует принадлежащие ему акции, векселя, соинвестирование в проектах и другие ценные бумаги общей суммой около двух миллионов долларов.

Ранее адвокат Сергей Жорин рассказал о завещании Алибасова, составленном в 2013 году.

Напомним, вечером 4 июня Алибасов, которому сегодня исполнился 71 год, по ошибке выпил средство для очистки труб. В результате он был срочно госпитализирован в тяжелом состоянии. За этим последовали сведения о смерти продюсера, не получившие подтверждения.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Новости

Темнокожий ликвидатор последствий аварии на ЧАЭС рассказал о себе 14:28
"Чернобыль" стал самым рейтинговым сериалом в истории телевидения 13:52
Умер русско-американский актер Александр Кузнецов 12:55
Адвокат рассказал о завещании Бари Алибасова 12:42
⧣ Россия
Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости
Представитель Бари Алибасова опроверг сообщения об операции 12:20
Актер Панкратов-Черный госпитализирован в тяжелом состоянии 12:03
"Правды там мало": ликвидаторы прокомментировали сериал "Чернобыль" 11:45
⧣ интернет
Фото: kinopoisk.ru
Фото: в сериале "Чернобыль" нашли грубый ляп "из будущего" 04.06.2019
Сериал "Чернобыль" раскритиковали за отсутствие на экране негров 04.06.2019
Помощник Бекмамбетова опроверг слухи о тяжелой болезни режиссера 31.05.2019
⧣ музыка
Фото: AFP/ BERTRAND GUAY
Видео: 83-летний Ален Делон записал песню о любви 11:07
Экс-певец "На-На" Левкин рассказал о будущей операции Алибасова 00:39
Представитель Алибасова рассказал, как продюсер попал в больницу 05.06.2019