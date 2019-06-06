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Адвокат рассказал о завещании Бари Алибасова

Поп-музыка
    06.06.2019, 12:42
Текст:   Козьма Лоханкин

Российский адвокат Сергей Жорин, работающий со звёздами шоу-бизнеса, рассказал о завещании Бари Алибасова. Что может выглядеть несколько преждевременным.

В своём Twitter юрист написал, что известный продюсер составил документ ещё семь лет назад, причём упомянул в нём и самого Жорина.

При этом, по мнению адвоката, наследников Алибасов "обломал".

Следом Жорин в подтверждение репостнул твит продюсера, датированный 19 декабря 2013 года, где Бари эмоционально делится впечетлениями от посещения нотариуса вместе с Жориным.

Напомним, Алибасов попал в больницу в тяжёлом состоянии, в котором находится и сейчас, после того, как по ошибке выпил средство для очистки труб.

Ранее представитель продюсера опроверг информацию о скорой операции. Накануне появились слухи о смерти Алибасова, также не нашедшие подтверждения.

Сегодня Алибасову исполняется 71 год.

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