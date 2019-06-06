Адвокат рассказал о завещании Бари Алибасова

Российский адвокат Сергей Жорин, работающий со звёздами шоу-бизнеса, рассказал о завещании Бари Алибасова. Что может выглядеть несколько преждевременным.
В своём Twitter юрист написал, что известный продюсер составил документ ещё семь лет назад, причём упомянул в нём и самого Жорина.
При этом, по мнению адвоката, наследников Алибасов "обломал".
7 лет назад Алибасов написал завещание, в котором указал и меня. Наследники взволнованы, но похоже Бари и в этот раз всех обломал— Сергей Жорин (@Zhorin_Sergei) 5 июня 2019 г.
Следом Жорин в подтверждение репостнул твит продюсера, датированный 19 декабря 2013 года, где Бари эмоционально делится впечетлениями от посещения нотариуса вместе с Жориным.
Нифигасе! Вчера с Жориным был у нотариуса с завещанием, а папарацци сняли на видео! Профи как в США!? Кто сдал? http://t.co/CGCPBOtakJ #VK— бари алибасов 18+ (@Alibasov_Bari) 20 декабря 2013 г.
Напомним, Алибасов попал в больницу в тяжёлом состоянии, в котором находится и сейчас, после того, как по ошибке выпил средство для очистки труб.
Ранее представитель продюсера опроверг информацию о скорой операции. Накануне появились слухи о смерти Алибасова, также не нашедшие подтверждения.
Сегодня Алибасову исполняется 71 год.