Представитель Бари Алибасова опроверг сообщения об операции

Вадим Горжанкин, представитель Бари Алибасова, который находится в тяжёлом состоянии в больнице, опроверг появившуюся ранее информацию о том, что известному продюсеру и создателю группы "На-На" предстоит операция.

"Это не так", - приводит РИА Новости слова Горжанкина.

Напомним, о возможной операции накануне вечером заявил экс-певец "На-На" Владимир Левкин.

"Он три дня будет лежать на обезболивающих, прежде чем делать операцию и какие-то выводы делать вообще", - сказал музыкант.

Бари Алибасов был срочно госпитализирован вечером 4 июня после того, как случайно выпил средство для прочистки труб.

Вечером среды появились сообщения о смерти Алибасова, которые не подтвердились.

Сегодня продюсеру исполняется 71 год.