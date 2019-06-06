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Представитель Бари Алибасова опроверг сообщения об операции

Поп-музыка
    06.06.2019, 12:20
Текст:   Козьма Лоханкин

Вадим Горжанкин, представитель Бари Алибасова, который находится в тяжёлом состоянии в больнице, опроверг появившуюся ранее информацию о том, что известному продюсеру и создателю группы "На-На" предстоит операция.

"Это не так", - приводит РИА Новости слова Горжанкина.

Фото: ТАСС
Актер Панкратов-Черный госпитализирован в тяжелом состоянии

Напомним, о возможной операции накануне вечером заявил экс-певец "На-На" Владимир Левкин.

"Он три дня будет лежать на обезболивающих, прежде чем делать операцию и какие-то выводы делать вообще", - сказал музыкант.

Бари Алибасов был срочно госпитализирован вечером 4 июня после того, как случайно выпил средство для прочистки труб.

Вечером среды появились сообщения о смерти Алибасова, которые не подтвердились.

Сегодня продюсеру исполняется 71 год.

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