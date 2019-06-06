Экс-певец "На-На" Левкин рассказал о будущей операции Алибасова

Экс-участник группы "На-На" Владимир Левкин рассказал о состоянии продюсера Бари Алибасова, которому сегодня исполняется 71 год.

По словам музыканта, создателю "На-На" предстоит три дня принимать обезболивающие препараты перед возможной операцией.

"У меня нет появившейся информации о коме. У меня последняя информация о тяжелом состоянии и о том, что надо ждать три дня, чтобы решить, что вырезать или не вырезать. Он три дня будет лежать на обезболивающих, прежде чем делать операцию и какие-то выводы делать вообще", - приводит агентство городских новостей "Москва" слова Левкина.

Владимир Политов, действующий член "На-На", заявил следующее: "Появившуюся в интернете информацию о коме я прокомментировать не могу, не знаю. Состояние тяжелое".

Вечером среды в Сети появились сообщения о смерти Алибасова, которые опроверг его представитель Вадим Горжанкин.

Напомним, продюсер 4 июня выпил по ошибке средство для прочистки канализационных труб и был срочно госпитализирован.