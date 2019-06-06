Новости

Представитель Алибасова рассказал, как продюсер попал в больницу 05.06.2019
"Это всё бред!": представитель Алибасова опроверг сведения о его смерти 05.06.2019
Вышел трейлер фильма с Брэдом Питтом в роли астронавта-аутиста 05.06.2019
Мединский прокомментировал фильм "Донбасс. Окраина" 05.06.2019
Мединский объяснил удаление из "Рокетмена" гей-сцен 05.06.2019

Экс-певец "На-На" Левкин рассказал о будущей операции Алибасова

Новости
    06.06.2019, 00:39
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости
Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости

Экс-участник группы "На-На" Владимир Левкин рассказал о состоянии продюсера Бари Алибасова, которому сегодня исполняется 71 год.

По словам музыканта, создателю "На-На" предстоит три дня принимать обезболивающие препараты перед возможной операцией.

Фото: kinopoisk.ru
Мединский объяснил удаление из "Рокетмена" гей-сцен

"У меня нет появившейся информации о коме. У меня последняя информация о тяжелом состоянии и о том, что надо ждать три дня, чтобы решить, что вырезать или не вырезать. Он три дня будет лежать на обезболивающих, прежде чем делать операцию и какие-то выводы делать вообще", - приводит агентство городских новостей "Москва" слова Левкина.

Владимир Политов, действующий член "На-На", заявил следующее: "Появившуюся в интернете информацию о коме я прокомментировать не могу, не знаю. Состояние тяжелое".

Вечером среды в Сети появились сообщения о смерти Алибасова, которые опроверг его представитель Вадим Горжанкин.

Напомним, продюсер 4 июня выпил по ошибке средство для прочистки канализационных труб и был срочно госпитализирован.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Новости

Выпивший средство для чистки труб Алибасов находится в тяжелом состоянии 05.06.2019
В результате взрыва на съемках нового "Бонда" пострадал человек 05.06.2019
Рианна стала богаче Мадонны 04.06.2019
Вышел тизер нового "Короля льва" с голосом Бейонсе 04.06.2019
⧣ Россия
Фото: twitter.com/ Hannahclementin
Внучка Чарли Чаплина назвала российских зрителей лучшими в мире 03.06.2019
Юрий Лоза одобрил удаление гей-сцен из фильма об Элтоне Джоне 03.06.2019
Умер актер Геннадий Матвеев 03.06.2019
⧣ музыка
Фото: EPA/ JUSTIN LANE
Jay-Z стал первым в истории рэпером-миллиардером 04.06.2019
Вышел трейлер фильма Мартина Скорсезе о Бобе Дилане 04.06.2019
Умер пионер психоделик-рока, лидер 13th Floor Elevators Роки Эриксон 03.06.2019
⧣ происшествия
Фото: Евгения Смолянская/ РГ
Расследование в отношении Депардье по делу об изнасиловании закрыто 04.06.2019
Гоша Куценко и Алексей Воробьев подрались в туалете ресторана 02.06.2019
Помощник Бекмамбетова опроверг слухи о тяжелой болезни режиссера 31.05.2019