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Представитель Алибасова опроверг сообщения о состоянии его супруги

Новости
    07.06.2019, 17:45
Текст:   Козьма Лоханкин

Вадим Горжанкин, представитель Бари Алибасова, находящегося в состоянии медикаментозного сна, опроверг появившиеся ранее в СМИ сообщения о том, что его супруга Лидия Федосеева-Шукшина госпитализирована.

Фото: Денисов Роман/ ТАСС
Политов объяснил, как Алибасов мог выпить средство для очистки труб

"Нет, это все не соответствует действительности. Я специально вчера связывался по этому вопросу, лично с ней все уточняли", - приводит слова Горжанкина канал 360.

По его словам, 80-летняя актриса, конечно, переживает за мужа, но об угрозе её жизни и здоровью речи не идёт.

"Никуда ее не госпитализировали и не планируют", - подчеркнул Горжанкин, добавив, что Федосеева-Шукшина находится дома.

Он также дал комментарий о текущем состоянии Алибасова. Оно стабильно, медикаментозный сон продлится не менее двух суток, сказал Горжанкин.

Напомним, Бари Алибасов вечером 4 июня был госпитализирован в тяжёлом состоянии после того, как по ошибке выпил средство для очистки труб.

Алибасов и Федосеева-Шукшина оформили брак в прошлом году.

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