Политов объяснил, как Алибасов мог выпить средство для очистки труб

Владимир Политов, участник легендарного проекта Бари Алибасова "На-На", рассказал, как могло случиться, что Бари Каримович выпил средство для прочистки канализации "Крот".

Напомним: продюсер попал в реанимацию после того, как выпил химическое средство, перепутав его с лимонадом.

Сейчас специалисты расценивают состояние Алибасова как тяжелое, а наблюдатели недоумевают, как можно было перепутать "Крота" с лимонадом: один, мол, запах чего стоит.

По мнению Политова, которое приводит "Вечерняя Москва", продюсер, мог "схватить не глядя". Так как был без очков. "Он не полбутылки же выпил. Глотка достаточно было для таких последствий", - высказал гипотезу Владимир.

6 июня Алибасову исполнилось 72 года. День рождения продюсер провел в медикаментозном сне, в который его погрузили медики.

Врачи диагностировали у Алибасова ожог пищевода четвертой степени, ожог желудка второй степени и ожог дыхательных путей.

Продюсер проведет в больнице как минимум месяц. Но назвать конкретную дату выписки пока нельзя - врачи осторожно отказываются давать точных прогнозы по поводу дальнейшего состояния артиста.

Ожидается, что самостоятельно принимать пищу Бари Каримович сможет недели через три - когда зарубцуется химический ожог.