Врачи рассказали о состоянии Бари Алибасова

Известный российский продюсер Бари Алибасов всё ещё находится в тяжёлом состоянии.

Об этом рассказали представители больницы, в которой находится Алибасов после того, как выпил средство для очистки труб, перепутав его с йогуртом.

"Он пока в реанимации, температура вечером 36,6 градуса, утром - 36,8", - приводит РИА Новости сообщение справочной службы.

Вчера сын создателя группы "На-На" - Бари Алибасов-младший - сообщил, что его отец проведёт три дня под круглосуточным наблюденем медиков. Он рассказал, что Алибасов-старший после выхода из медикаментозного сна выглядел весёлым, но никого не узнавал.

Участники группы "На-На" опубликовали видео из больницы.

Ранее сообщалось, что супруга Алибасова - актриса Лидия Федосеева-Шукшина - подаёт в суд на создателей средства, которым отравился её муж.