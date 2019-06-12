Новости

Отец Микеллы Абрамовой назвал результаты проверки шоу "Голос" "чушью" 15:52
Умер актер из "Санта-Барбары" Джим МакМуллан 15:31
Николай Дроздов отказался вести "В мире животных" 14:58
Появилось первое видео с вышедшим из комы Бари Алибасовым 11.06.2019
Как пятилетний ребенок: Сын Бари Алибасова рассказал о состоянии отца 11.06.2019

Врачи рассказали о состоянии Бари Алибасова

Поп-музыка
    12.06.2019, 15:17
Текст:   Козьма Лоханкин

Известный российский продюсер Бари Алибасов всё ещё находится в тяжёлом состоянии.

Об этом рассказали представители больницы, в которой находится Алибасов после того, как выпил средство для очистки труб, перепутав его с йогуртом.

Фото: Эмиль Матвеев/ ТАСС
Николай Дроздов отказался вести "В мире животных"

"Он пока в реанимации, температура вечером 36,6 градуса, утром - 36,8", - приводит РИА Новости сообщение справочной службы.

Вчера сын создателя группы "На-На" - Бари Алибасов-младший - сообщил, что его отец проведёт три дня под круглосуточным наблюденем медиков. Он рассказал, что Алибасов-старший после выхода из медикаментозного сна выглядел весёлым, но никого не узнавал.

Участники группы "На-На" опубликовали видео из больницы.

Ранее сообщалось, что супруга Алибасова - актриса Лидия Федосеева-Шукшина - подаёт в суд на создателей средства, которым отравился её муж.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Новости

Сын Бари Алибасова не исключил, что продюсера могли отравить 11.06.2019
У певицы Анны Плетневой диагностировано психическое расстройство 11.06.2019
Опубликованы итоги расследования скандала с дочерью Алсу 11.06.2019
Вышел трейлер фильма о трагически погибшем актере Антоне Ельчине 11.06.2019
⧣ Россия
Фото: Артем Геодакян/ ТАСС
Бари Алибасов вышел из комы, но ничего не помнит 11.06.2019
Участник проекта "Голос" Алексей Сафиулин найден мертвым в ванной 11.06.2019
⧣ музыка
Фото: twitter.com/ DailyRapPics
От рака умер рэпер Бушвик Билл 11.06.2019
⧣ происшествия
Фото: Галина Кмит/ РИА Новости
Сын Алибасова назвал дезинформацией слухи об ухудшении состояния отца 11.06.2019
Аскольд Запашный раскрыл подробности случившегося с ним ДТП 10.06.2019
Бари Алибасов очнулся, спросил про кота и снова потерял сознание 10.06.2019