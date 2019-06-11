Бари Алибасов вышел из комы, но ничего не помнит

72-летний советский, российский музыкальный продюсер Бари Алибасов вышел из состояния медикаментозного сна, в который был погружен медиками. Обнадеживающую информацию передает РИА Новости.

При этом пиар-директор музыканта Вадим Горжанкин со ссылкой на сына продюсера уточняет, что риск внутреннего кровотечения, которое может открыться у Алибасова, все еще сохраняется.

"Отец проснулся. Сейчас это самое главное. Пока он не может говорить и совершенно ничего не помнит. В том числе и то, что он Бари Алибасов", - рассказал Бари Алибасов-младший. Выразив надежду, что в ближайшее время его отец придет в себя.

"К сожалению, еще остается риск внутреннего кровотечения после схода струпа на местах ожогов, что может привести к летальному исходу", - продолжил сын музыканта. Напомнив, что "сказать, что этого риска нет, можно будет только через пару дней".

В настоящее время врачи проводят диагностику и составляют план дальнейшего лечения Алибасова.

Бари Каримович Алибасов попал в реанимацию НИИ имени Склифосовского в тяжелом состоянии после того, как случайно выпил жидкость для прочистки канализационных труб "Крот", перепутав его с йогуртом.

В результате продюсер получил ожог пищевода четвертой степени, ожог желудка второй степени и ожог дыхательных путей.

Накануне Алибасов очнулся, спросил про кота и вновь потерял сознание.