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Сын Алибасова назвал дезинформацией слухи об ухудшении состояния отца

Поп-музыка
    11.06.2019, 00:19
Текст:   Олег Усков

Сын 72-летнего музыкального продюсера Бари Алибасова, лежащего в реанимации, опроверг ранее появившуюся в ряде СМИ информацию по ухудшению состояния отца.

Сообщалось, что у артиста, введенного медиками, после серьезного химического ожога, в медикаментозный сон, "искусственную кому", открылось желудочное кровотечение.

Фото: Валерий Шарифулин/ ТАСС
Бари Алибасов очнулся, спросил про кота и снова потерял сознание

Как заявил ТАСС Бари Алибасов-младший, появившиеся "сведения" не соответствуют реальному положению дел и нет оснований утверждать, что жизни его отца что-то угрожает.

"Это дезинформация", - подчеркнул Алибасов-младший. Отметив, что более конкретно о состоянии артиста можно будет говорить в течение двух ближайших дней, когда станет известно, "как будет заживать ожог".

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