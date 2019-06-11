Сын Алибасова назвал дезинформацией слухи об ухудшении состояния отца

Сын 72-летнего музыкального продюсера Бари Алибасова, лежащего в реанимации, опроверг ранее появившуюся в ряде СМИ информацию по ухудшению состояния отца.

Сообщалось, что у артиста, введенного медиками, после серьезного химического ожога, в медикаментозный сон, "искусственную кому", открылось желудочное кровотечение.

Как заявил ТАСС Бари Алибасов-младший, появившиеся "сведения" не соответствуют реальному положению дел и нет оснований утверждать, что жизни его отца что-то угрожает.

"Это дезинформация", - подчеркнул Алибасов-младший. Отметив, что более конкретно о состоянии артиста можно будет говорить в течение двух ближайших дней, когда станет известно, "как будет заживать ожог".