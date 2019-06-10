Бари Алибасов все еще не вышел из медикаментозного сна

72-летний музыкальный продюсер Бари Алибасов, уже неделю находящийся в реанимации после того, как выпил жидкость для прочистки канализационных труб "Крот", перепутав ее с йогуртом, продолжает находиться в медикаментозном сне.

Как напоминает KP.RU, медики погрузили Алибасова в медикаментозный сон, чтобы "все силы организма пошли на восстановление".

Ожидалось, что сегодня артиста выведут из комы и у него начнется период реабилитации. Но появилась новая проблема.

Как заявил PR-директор Алибасова Вадим Горжанкин, продюсер до сих пор не вышел из состояния медикаментозного сна. И всё, что удалось узнать у медиков - вероятнее всего, Бари Каримович, если и выйдет из сна, никогда не сможет глотать самостоятельно - "по причине тяжелейшего поражения пищевода".

Как подчеркнул представитель артиста, информации по его состоянию очень мало. И врачи настаивают, что в Алибасов пробудет в реанимации еще минимум неделю.

"Я сам не пойму, почему его не разбудят. На вопрос, когда он выйдет из этого состояния, врачи только руками разводят: "Не знаем", - рассказывает директор. Добавляя, что "у Бари циркулярное сужение пищевода" - и "как ему глотать и принимать пищу - неизвестно".