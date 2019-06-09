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Сын Бари Алибасова: Ситуация тяжелая

Поп-музыка
    09.06.2019, 17:27
Текст:   Олег Усков

Продюсер Бари Алибасов уже неделю находится в реанимации токсикологического отделения института имени Склифосовского, там же артист встретил свое 72-летие.

Напомним: Алибасов оказался в больнице после того, как случайно выпил средство для прочистки канализационных труб "Крот", перепутав его с пищевым продуктом. Результат - серьезные химические ожоги. 

Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
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В настоящее время супруга продюсера, актриса Лидия Федосеева-Шукшина собирает документы для судебной тяжбы с производителем химсредства. Которое, как утверждается, выпущено с недостаточной маркировкой и нарушениями. Плюс, как стало известно, инцидент с отравлением Алибасова "Кротом" - не первый.

Продюсер уже четвертый день пребывает в медикаментозном сне, в который его погрузили медики. Как рассказал KP.RU Бари Алибасов-младший, сын музыканта, "это необходимо, чтобы все силы организма пошли на восстановление".

По словам Алибасова-младшего, с дыхательными путями и с желудком у пострадавшего проблем нет, и сейчас самое главное - чтобы зажил кишечник.

"Дело в том, что один из ожогов у отца зарастает неправильно, и в результате кишечник может закупориться", - говорит сын продюсера. Добавляя, что при этом зловещих осложнений, сообщения о которых прошли в СМИ, у Бари Каримовича нет.

Как заверяет Алибасов-младший, хотя ситуация "стабильно тяжелая", в данный момент угрозы жизни нет. И уже завтра будет понятно, понадобится ли операция.

"Искренне надеюсь, что завтра нам скажут: "Все окей". И начнется уже реабилитация", - сказал сын продюсера.

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