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Бари Алибасов очнулся, спросил про кота и снова потерял сознание

Поп-музыка
    10.06.2019, 18:25
Текст:   Козьма Лоханкин

Известный продюсер Бари Алибасов, оказавшийся в тяжелом состоянии после того, как по ошибке выпил средство для очистки труб, утром понедельника приходил в сознание, но, увы, ненадолго.

Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
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Его сын Бари Алибасов-младший рассказал, что создатель группы "На-На" открыл глаза, "должен был уже проснуться, но не проснулся".

"Только прохрипел: "Где мой кот? Всё ли в порядке с котом?" - приводит РЕН ТВ слова Алибасова-младшего.

Сейчас, по словам сына продюсера, Алибасов-старший снова без сознания.

Ране сообщалось, что супруга пострадавшего Лидия Федосеева-Шукшина собирается подать в суд на производителя средства, которым отравился Алибасов.

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