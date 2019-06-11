Новости

Как пятилетний ребенок: Сын Бари Алибасова рассказал о состоянии отца 20:30
Сын Бари Алибасова не исключил, что продюсера могли отравить 20:15
У певицы Анны Плетневой диагностировано психическое расстройство 16:41
Опубликованы итоги расследования скандала с дочерью Алсу 16:19
Вышел трейлер фильма о трагически погибшем актере Антоне Ельчине 15:56

Появилось первое видео с вышедшим из комы Бари Алибасовым

Поп-музыка
    11.06.2019, 20:40
Текст:   Олег Усков

Крайне тяжелый для восприятия ролик опубликовали несколько часов назад в своем Instagram-аккаунте участники некогда мегапопулярного ансамбля "На-На". А именно - видео со своим основателем и продюсером Бари Алибасовым, находящимся сейчас в реанимации НИИ имени Склифософского в тяжелом состоянии.

Напомним: артист попал в больницу, выпив средство про прочистки труб "Крот", получив в результате множественные химические ожоги.

"Сегодня, 11 июня, музыкальный продюсер группы "На-На" Бари Алибасов наконец-то вышел из состояния медикаментозного сна. Участники группы "На-На" желают Бари скорейшего выздоровления! Впереди гастрольный тур и новая программа, которую мы посвящаем тебе, Бари!", - подписали ролик музыканты.

Активно снабжая пост тегами #группанана #бариалибасов #алибасов #яинана #воваполитов #славажеребкин #мишаигонин #ленясемидьянов #френдклубнана #нанаюбилей #бариалибасов.

При этом на самом видео - персонал больницы, предлагающий продюсеру подняться с кровати. В то время как сам пациент явно не понимает, чего от него хотят, и вообще мало что осознает.

Стоит отметить: изначально предложенной версией было, что Алибасов выпил "Крота" по ошибке. Теперь же сын продюсера не исключает, что его отца могли отравить.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Новости

Появились постер и дата выхода в прокат "Войны токов" с Камбербэтчем 15:12
Режиссер "Бегущего по лезвию 2049" снимет женский спин-офф "Дюны" 14:57
От рака умер рэпер Бушвик Билл 14:39
Бари Алибасов вышел из комы, но ничего не помнит 12:42
⧣ видео
Фото: facebook.com/ AndreMatosOfficial
Участник культовых групп Viper и Angra Андре Матос умер в 47 лет 12:18
Глава совета Фонда кино Владимир Толстой оценил сериал "Чернобыль" 10.06.2019
Популярный мультсериал 90-х "Люди Икс" может получить продолжение 10.06.2019
⧣ Россия
Фото: youtube.com/ Голос / The Voice Russia
Участник проекта "Голос" Алексей Сафиулин найден мертвым в ванной 12:31
Лазарев отреагировал на сообщения о своей ссоре с Лободой 12:01
Началась работа над "12 стульями" с Нагиевым в роли Остапа Бендера 11:42
⧣ музыка
Фото: Галина Кмит/ РИА Новости
Сын Алибасова назвал дезинформацией слухи об ухудшении состояния отца 00:19