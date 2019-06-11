Появилось первое видео с вышедшим из комы Бари Алибасовым

Крайне тяжелый для восприятия ролик опубликовали несколько часов назад в своем Instagram-аккаунте участники некогда мегапопулярного ансамбля "На-На". А именно - видео со своим основателем и продюсером Бари Алибасовым, находящимся сейчас в реанимации НИИ имени Склифософского в тяжелом состоянии.

Напомним: артист попал в больницу, выпив средство про прочистки труб "Крот", получив в результате множественные химические ожоги.

"Сегодня, 11 июня, музыкальный продюсер группы "На-На" Бари Алибасов наконец-то вышел из состояния медикаментозного сна. Участники группы "На-На" желают Бари скорейшего выздоровления! Впереди гастрольный тур и новая программа, которую мы посвящаем тебе, Бари!", - подписали ролик музыканты.

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При этом на самом видео - персонал больницы, предлагающий продюсеру подняться с кровати. В то время как сам пациент явно не понимает, чего от него хотят, и вообще мало что осознает.

Стоит отметить: изначально предложенной версией было, что Алибасов выпил "Крота" по ошибке. Теперь же сын продюсера не исключает, что его отца могли отравить.