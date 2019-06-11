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Сын Бари Алибасова не исключил, что продюсера могли отравить

Поп-музыка
    11.06.2019, 20:15
Текст:   Олег Усков

Новый виток в довольно странном деле музыкального продюсера Бари Алибасова, находящегося сейчас в реанимации НИИ имени Склифософского.

Напомним: артист попал в больницу в тяжелом состоянии после того, как выпил средство для прочистки канализационных труб "Крот", которое перепутал с йогуртом (тара химиката и в самом деле к такому действию условно располагает).

Теперь же сын продюсера, Бари Алибасов-младший, выдвигает предположение, что его отца могли отравить. Во всяком случае, данной версии не исключает.

И чтобы доказать, так это, или нет, теперь нужно дождаться, когда Алибасов-старший, только что вышедший из искусственной комы, придет в себя. И прольет свет.

"У нас на студии постоянно проходной двор. Заказывается огромное количество артистов, и надо, чтобы отец эту версию снял сам", - передает слова сына продюсера Агентство городских новостей "Москва".

Как акцентирует Алибасов-младший, отец - единственный свидетель произошедшего.

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