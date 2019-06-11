Как пятилетний ребенок: Сын Бари Алибасова рассказал о состоянии отца

Бари Алибасов-младший, сын музыкального продюсере Бари Алибасова, рассказал о состоянии своего отца, только что вышедшего из медикаментозного сна, искусственной комы. По словам сына артиста, его отец реагирует на все как пятилетний ребенок.

"Ведет себя очень радостно, очень позитивно. Пока еще с кровати не встает, потому что слабость присутствует, он под трубками", - передает слова Алибасова-младшего РИА Новости.

Как отметил сын музыканта, Бари Каримович "радуется, машет руками, улыбается, но при этом ни меня, ни Лидию Николаевну (Федосеева-Шукшина, супруга артиста - "РГ-Кинократия") не узнает и себя не помнит".

Бари Алибасов был госпитализирован в НИИ имени Склифосовского 4 июня в тяжелом состоянии после того, как выпил жидкость для прочистки труб "Крот". Перепутав ее с йогуртом.

Но теперь сын музыканта не исключает версии, что его отца могли отравить.