14 июня верующие вспоминают святого праведного Иоанна Кронштадтского - ярчайшую фигуру среди наших святых.

У одного из современников отца Иоанна в дневниках записана такая история. Дело было на вокзале Петербурга, конец XIX века. В тот день, как это бывает, в районе вокзала околачивался некий пьяница, человек опустившийся. Околачивался без дела и без цели, пока его внимание не привлекла огромная толпа - встречали кого-то. То ли из любопытства, то ли ожидая выпросить какие-нибудь деньги на "опохмел", пьянчуга решил присоединиться к почтенному сборищу. Из разговоров он понял, что все ждут приезда какого-то "отца Иоанна" - случай тогда еще нечастый. Священник, может и милостыню подаст? К неудовольствию встречающих выпивоха стал активно протискиваться поближе к подошедшему поезду и уже даже открывающейся двери вагона. Он протискивался под шипенье и негодование приличной, благопристойной публики, а в это время из вагона вышел невысокого роста сухощавый священник с удивительно глубокими голубыми глазами. А дальше, как рассказывают свидетели сцены, отец Иоанн, будто увидев самого дорогого человека, так приветливо, с такой теплотой и любовью "взглядом обнял" нашего пьяницу, что негодующие притихли. А потом сам подошел к забулдыге, что-то тихо и ласково ему сказал, и затем благословил. Вскоре пьяницу заметили уже в храме, где служил отец Иоанн, в Андреевском храме, что в Кронштадте: сам нашел, сам пришел. А, придя к отцу Иоанну, уже так и остался - в другой, новой, трезвой жизни. И это не единственная история преображения человека под влиянием отца Иоанна Кронштадтского. Часты преображения именно падшего человека, потому и молятся святому за тех, кто погибает от пьянства, наркомании, за людей опустившихся, за тех, кто давно махнул на себя рукой.

Но не только. Святой праведный Иоанн Кронштадтский - "скорый помощник и милостивый предстатель" (то есть предстающий, ходатайствующий за нас перед Богом) в случае болезней, бытовых проблем, в нужде и отчаянном положении.

Чудотворец, пророк, целитель болезней, причем, даже заочно - по письму или присланной телеграмме, жертвователь, через руки которого проходило от 150 тысяч до 1 000 000 рублей в год, праведный Иоанн Кронштадтский - один из самых известных русских святых. Причем, когда мы произносим "русский святой" применительно к отцу Иоанну Кронштадтскому, надо помнить, что его помощь людям - как молитвой, так и деньгами - выходила за рамки национального. Отец Иоанн помогал и православным, и мусульманам, и иудеям.

Святой праведный Иоанн Кронштадтский.

"У Бога нет ни эллинов, ни иудеев. У меня нет своих денег. Мне жертвуют, и я жертвую. И даже часто не знаю, кто и откуда прислал мне ту или иную сумму. Поэтому и я жертвую туда, где есть нужда, где эти деньги принесут пользу", - говорил батюшка.

Касалось это и случаев исцеления болезней - спасал святой "и русского, и поляка, и немца, и татарина с евреем". Стоит ли удивляться, что имя священника из Кронштадта еще при жизни гремело на всю Российскую Империю, вызывая, с одной стороны, почитание, вплоть до болезненного поклонения, с другой - ярую ненависть, зависть, издевательства, язвительные насмешки.

Нам повезло, годы жизни святого - с 1829-го по 1908-ой - пришлись на времена, когда человечество научилось хранить личные дневники, поэтому мы можем, нет, не судить, разобраться, что же это за феномен - святой праведный Иоанн Кронштадтский.

Родился Иоанн Сергиев в бедной семье сельского дьячка. В роду святого было много священников, и он сам с детства явно тяготел к Богу. Когда мальчику исполнилось десять, родители, с трудом собрав необходимую сумму, определили его в Архангельское приходское училище. На первых порах учеба давалась юному Иоанну с трудом, но, по воспоминаниям самого святого, однажды после горячей молитвы, будто пелена спала с его глаз: книжные науки стали ему легки и понятны. Затем была семинария и Санкт-Петербургская Духовная Академия, куда блестящий семинарист Иоанн Сергиев поступил на казенный счет.

Далее юношеские мечты о монашестве, о том, как он станет проповедовать христианство в Китае. Однако, увидев, что жители столицы "знают Христа не больше, чем дикари какой-нибудь Патагонии", кандидат богословия Иоанн Ильич Сергиев, взяв в жены дочь настоятеля Андреевского собора Кронштадта и начал свое служение в этом храме.

Момент, трудно понимаемый современным читателем: вступив брак, Иоанн Ильич уговорил супругу остаться девственниками - святой желал всего себя посвятить служению Богу и людям.

Кронштадт в то время представлял собой место административной высылки из столицы асоциальных личностей: бродяг, непомнящих родства, проституток, нищих. Как и семьи чернорабочих порта, весь этот люд ютился в лачугах. Пьянство, драки, разбой, попрошайничество, проституция, беспросветная нищета и болезни, - вот что составляло жизнь обитателей портового городка. Здесь и начинает свою проповедь святой. Проповедь не только в прямом смысле - как речь, сказанную после богослужения. Проповедь христианства как дела любви и заботы о самых отверженных. Отец Иоанн не только раздает весь свой заработок нуждающимся, он готов отдать и единственные сапоги, и одежду, он утешает отчаявшихся, сидит с больными, занимается детьми, позже священник построит знаменитый Дом Трудолюбия. Построит на собранные народом деньги.

Тут будут мастерские, столовая, школа, приюты, библиотека. Конечно, святого сначала не понимали, безграничность его служения не принимали - и те, кому он помогал, и духовенство, не готовое к такой самоотверженности.

Однажды отца Иоанна вызвали в Петербург, к Победоносцеву, обер-прокурору Священного Синода. "Вы, батюшка, высокую ноту взяли, - замечает Победоносцев, - Многие до вас эту ноту брали, но потом пришлось сфальшивить". "Не извольте беспокоиться, - слышит в ответ, - я не сфальшивлю, я донесу взятое до конца".

Святой праведный Иоанн Кронштадтский.

Легко мечтать о служении Богу и людям так, как требует того Евангелие, как ждет от нас Христос, но пронести этот подвиг служения через всю жизнь дано не всякому. Одного желания тут недостаточно, нужно каждодневное обращение к Божьей помощи, нужна помощь Божьей благодати. Отец Иоанн с раннего утра молится, затем служит Божественную литургию, каждый божий день, после посещает нуждающихся, потом снова молитва, чтение Библии, короткий сон. И так пятьдесят три года, не обращая внимания ни на хулу и ненависть непонимающих, ни на растущую, превосходящую все мыслимые пределы, славу. Ни на болезни. Молитва, постоянная обращенность к Богу - вот источник его чудотворения, причина его даров - целительства, прозорливости, пророчества.

В молитве, обращенной святому праведнику Иоанну Кронштадтскому, его так и называют: "великий чудотворче и предивный угодниче Божий, богоносне отче Иоанне", то есть "великий чудотворец и угодник Божий, богоносный отец Иоанн". Богоносцами в Церкви называют святых подвижников, всей своей жизнью воплощающих евангельские заповеди любви к Богу и к ближним.

"Вся сила в отце Иоанне Кронштадтском заключалась в его истинной, живой, деятельной вере во Христа Спасителя и Его учение, в полном проникновении этим учением, ставшим его родною и вечною стихией, истинным ведением, по слову апостола, а не простым и холодным знанием. Он верил вне всяких сомнений, он, можно сказать, укрепился в вере; он говорил и думал об относящемся к вере не как переданном, а как бы самолично все испытанном и виденном. Когда говорил он о чем-либо духовном, то чувствовалось, что говорит как бы очевидец, - рассказывал епископ Арсений (Жадановский), современник святого. - Отец Иоанн так был укреплен в вере, что он весь был проникнут духовным созерцанием и со апостолом мог сказать: уже не я живу, но живет во мне Христос". И как говорили очевидцы "в глазах его отображалось небо, в лице - сострадание к людям, в обращении - желание помочь каждому".