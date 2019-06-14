Новости

Пропавший сфинкс Алибасова Чуча нашелся в школе кунг-фу 19:46
Роскомнадзор заблокировал доступ к сайту с данными 900 тысяч россиян 19:35
Ален Делон экстренно госпитализирован во Франции 19:35
Певец Шура представил тизер клипа на песню "Слушай" 19:30
Сформированное демпартией правительство Молдавии сложило полномочия 19:09
На Дону задержали подозреваемого в убийстве 40-летней давности 19:06
Кроссовер Haval F7 стал доступнее 19:03
Собянин вручил премии Москвы в области медицины 19:00
В Петербурге решили вдвое снизить число проверок малого бизнеса 18:56
Россиянка погибла в Бахрейне при загадочных обстоятельствах 18:43
Мантуров рассказал о расширении tax free на всю Россию 18:40
Раскопан 3000-летний город с самой короткой в мире историей 18:34
Путин прибыл в Душанбе на саммит СВМДА 18:28
Под Воронежем загорелся полигон по утилизации боеприпасов 18:24
Летевший в Москву самолет совершил незапланированную посадку в Варшаве 18:19
Видео: Под Астраханью прошли стрельбы арктических комплексов "Тор" 18:16
В Совфеде раскритиковали "доказательства" вины Ирана в атаке на танкеры 18:16
В России стартовал предзаказ смартфонов Sony Xperia 1 18:09
В Петербурге обсудили подготовку к VI Форуму регионов России и Беларуси 18:00
В Петербурге включат фонтаны на самой большой площади города 17:58
Под Калугой завели дело о гибели рабочих в навозе 17:57
В Севастополе суд освободил капитана украинского судна "ЯМК-0041" 17:46
Диетологи рассказали, как нужно есть экзотические фрукты 17:42
Житель Волжского задержан за поставку военной продукции в США 17:36
В Костроме пьяный водитель обстрелял такси 17:27
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Прогноз на лето: что будет с ценами в ближайшие месяцы
Прогноз на лето: что будет с ценами в ближайшие месяцы
Кого и когда хозяин обязан пустить в свою квартиру
Кого и когда хозяин обязан пустить в свою квартиру
Опрос: Что школьнику лучше читать летом
Опрос: Что школьнику лучше читать летом
14.06.2019 18:43
Рубрика: В мире

Россиянка погибла в Бахрейне при загадочных обстоятельствах

Текст: Максим Макарычев

22-летняя россиянка погибла, выпав из окна гостиницы на шестом этаже в Бахрейне. Инцидент произошел еще 5 июня, но о нем стало известно только сейчас.

Число загадочно погибших туристов в Доминикане выросло до шести

Как сообщает The Daily Mail, Любовь Мезенцева приехала в Бахрейн с неким мужчиной, с которым она познакомилась в интернете. Его национальность и возраст не сообщаются. Русская женщина, живущая в Бахрейне, по ее словам, стала невольным свидетелем инцидента. По некоторым данным, местная полиция произвела аресты, но родственники Любови сообщили, что стражи порядка из Бахрейна не делятся с ними информацией.

"Говорят, что полиция задержала несколько человек, - сказала сестра Любови Светлана, добавив, что даже спустя десять дней после ее смерти семья не может получить подробную информацию о том, что случилось с девушкой. - Мы чувствовали, что это может пойти не так (в Бахрейне), мы не хотели, чтобы она туда ездила".

"Я не знаю, кто это сделал. Расследование продолжается, но мне не сказали ничего существенного. Я уверена, что это не было самоубийством, она просто не могла этого сделать", - полагает Светлана, мать пятерых детей.

В ДТП с туристическим автобусом в Дубае погибли 15 человек

Она сказала, что не может позволить себе вывезти тело Любови на родину и пытается собрать деньги. По сообщениям из социальных сетей, Любовь путешествовала в Бахрейн с 18 лет. Она была уроженкой отдаленного села Верещагино в Пермском крае на Урале. В российском посольстве в Бахрейне дали понять, что следят за ситуацией и собирают информацию об инциденте.

Бахрейн называют самым "западным", самым раскрепощенным из государств арабского мира. Здесь можно пить, курить и любоваться на оголяющихся стриптизерш. За это не отрубят голову или руку, как в Саудовской Аравии, находящейся в трех десятках километрах через Залив, куда, кстати, саудовцы приезжают весело провести выходные. В этом автор этих строк сам мог убедиться во время пресс-тура в Бахрейн в 2005 году. В пабах, скрытых за стеной многочисленных отелей, публика, в основном состоящая из иностранцев, и вовсе "оттягивается" не хуже, чем в самых злачных ночных клубах мира. Здесь расквартировано около 4500 морпехов "Пятого флота" США. Жилистые, молодые парни составляют значительную часть посетителей здешних увеселительных заведений, которые также любят посещать сотрудницы авиакомпании "Галф", обслуживающие рейсы внутри государств Персидского залива.

Королевством Бахрейн, эта бывшая британская колония, получившая независимость в 1971 году, стала всего лишь в 2003 году.

В мире Ближний Восток Бахрейн
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин предложил лидерам Монголии и Китая наращивать расчеты в нацвалютах
В Севастополе суд освободил капитана украинского судна "ЯМК-0041"
ЦБ допустил новое снижение ключевой ставки
МАК опубликовал отчет об авиакатастрофе SSJ 100 в Шереметьево
Косачев призвал к независимому расследованию инцидента в Оманском заливе