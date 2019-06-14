Россиянка погибла в Бахрейне при загадочных обстоятельствах

22-летняя россиянка погибла, выпав из окна гостиницы на шестом этаже в Бахрейне. Инцидент произошел еще 5 июня, но о нем стало известно только сейчас.

Как сообщает The Daily Mail, Любовь Мезенцева приехала в Бахрейн с неким мужчиной, с которым она познакомилась в интернете. Его национальность и возраст не сообщаются. Русская женщина, живущая в Бахрейне, по ее словам, стала невольным свидетелем инцидента. По некоторым данным, местная полиция произвела аресты, но родственники Любови сообщили, что стражи порядка из Бахрейна не делятся с ними информацией.

"Говорят, что полиция задержала несколько человек, - сказала сестра Любови Светлана, добавив, что даже спустя десять дней после ее смерти семья не может получить подробную информацию о том, что случилось с девушкой. - Мы чувствовали, что это может пойти не так (в Бахрейне), мы не хотели, чтобы она туда ездила".

"Я не знаю, кто это сделал. Расследование продолжается, но мне не сказали ничего существенного. Я уверена, что это не было самоубийством, она просто не могла этого сделать", - полагает Светлана, мать пятерых детей.

Она сказала, что не может позволить себе вывезти тело Любови на родину и пытается собрать деньги. По сообщениям из социальных сетей, Любовь путешествовала в Бахрейн с 18 лет. Она была уроженкой отдаленного села Верещагино в Пермском крае на Урале. В российском посольстве в Бахрейне дали понять, что следят за ситуацией и собирают информацию об инциденте.

Бахрейн называют самым "западным", самым раскрепощенным из государств арабского мира. Здесь можно пить, курить и любоваться на оголяющихся стриптизерш. За это не отрубят голову или руку, как в Саудовской Аравии, находящейся в трех десятках километрах через Залив, куда, кстати, саудовцы приезжают весело провести выходные. В этом автор этих строк сам мог убедиться во время пресс-тура в Бахрейн в 2005 году. В пабах, скрытых за стеной многочисленных отелей, публика, в основном состоящая из иностранцев, и вовсе "оттягивается" не хуже, чем в самых злачных ночных клубах мира. Здесь расквартировано около 4500 морпехов "Пятого флота" США. Жилистые, молодые парни составляют значительную часть посетителей здешних увеселительных заведений, которые также любят посещать сотрудницы авиакомпании "Галф", обслуживающие рейсы внутри государств Персидского залива.

Королевством Бахрейн, эта бывшая британская колония, получившая независимость в 1971 году, стала всего лишь в 2003 году.