Ален Делон экстренно госпитализирован во Франции

83-летний французский актер, режиссер, сценарист и продюсер, бывший секс-символ Ален Делон госпитализирован сегодня на родине, во Франции.

Как передает Purepeople, одну из главных звезд европейского кинематографа доставили в американский госпиталь в Нейи-сюр-Сен, пригороде Парижа.

При этом представитель артиста заверил, что ничего серьезного: у Делона участились головные боли, и он лег на обследование, хотя есть информация, что актер перенес инсульт.

Ранее сообщалось, что Делон записал романтический речитатив.