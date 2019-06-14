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Ален Делон экстренно госпитализирован во Франции

Мировое кино
    14.06.2019, 19:35
Текст:   Олег Усков
Фото: Екатерина Чеснакова/РИА Новости Фото: Екатерина Чеснакова/РИА Новости
Фото: Екатерина Чеснакова/РИА Новости

83-летний французский актер, режиссер, сценарист и продюсер, бывший секс-символ Ален Делон госпитализирован сегодня на родине, во Франции.

Фото: twitter.com/ THR
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Как передает Purepeople, одну из главных звезд европейского кинематографа доставили в американский госпиталь в Нейи-сюр-Сен, пригороде Парижа.

При этом представитель артиста заверил, что ничего серьезного: у Делона участились головные боли, и он лег на обследование, хотя есть информация, что актер перенес инсульт.

Ранее сообщалось, что Делон записал романтический речитатив.

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