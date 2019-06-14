Аллигатор с большим ножом в голове был замечен в озере в Техасе

Аллигатор с торчащим из головы большим ножом был замечен в техасском озере, что разозлило местных жителей, уверяющих, что здешние хищники ладят с людьми и не нападают на них.

Как сообщили в KPRC-TV, филиале телеканала NBC, раненого крокодила на этой неделе видели в течение двух дней в Тыквенном озере в Шугар-Ленде. В пятницу команда спасателей обнаружила аллигатора в озере и пыталась поймать его, чтобы доставить в ветеринарную клинику.

Виновному могут быть предъявлены обвинения, если власти смогут найти его. Фотографии, размещенные в Facebook местными жителями, показали нож, воткнутый возле глаза рептилии.

"Я не могу поверить, что кто-то был бы настолько жесток, чтобы поступить так с одним из аллигаторов в нашем сообществе", - сказала местная жительница Эрин Уивер, которая видела животное, когда гуляла по озеру в четверг утром.

По ее словам, аллигаторы широко распространены в этой области.

"Он плыл возле берега, и на самом деле там был нож, похожий на нож для стейка, торчащий из его головы", - уточнила женщина, добавив, что аллигаторы в этой местности "держатся сами по себе", и она была "в ужасе", что кто-то нанес такой удар ножом.