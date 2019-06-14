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14.06.2019 21:03
Рубрика: Культура

Артисту Виктору Борцову исполнилось 85 лет

Текст: Мария Воронова
Сегодня исполнилось 85 лет со дня рождения Виктора Борцова - артиста Малого театра и актера кино. В эпизодах он появлялся и в "Вокзале для двоих", где блистали Людмила Гурченко и Олег Басилашвили, и в картинах "Верьте мне, люди", и "Один и без оружия"…
Фото: ИТАР-ТАСС/ Александр Куров Фото: ИТАР-ТАСС/ Александр Куров
Фото: ИТАР-ТАСС/ Александр Куров

Но широкому кругу зрителей Виктор Борцов запомнился двумя ролями. Первая - роль Гаврилы в трилогии "Гардемарины, вперед!". Актер признавался, что особо любил этот образ и, готовясь к съемкам, даже ходил на приемы к докторам, чтобы уточнить пару терминов на латыни (как же не вспомнить "Валерьянку надо пить, мадэ эд ноктэ!"). Борцов с головой ушел в работу над ролью и очень полюбил "своего Гаврилу, этого самородка", хотя сперва от него отказался.

Фото: iStock
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А второй из самых громких ролей актера в кино стал Савва Игнатьевич из фильма Михаила Козакова "Покровские ворота", вышедшего на экраны в 1982 году. Актер признавался, что фильм он так и не посмотрел от начала до конца - так много раз пересматривали отснятые дубли на съемках, что уже были сыты по горло этой картиной. Несмотря на то, что образ своего героя актер точно почувствовал (Борцов делился с журналистами, что он знал и рассказывал режиссеру, каким должен быть его герой: какую одежду носить, в какую игру резаться во дворе), а фильм получил колоссальный успех в прокате, Борцов не любил говорить об этой картине. Он считал, что его другие работы заслуживают не меньшего внимания.

Герой Борцова - Савва Игнатьевич Ефимов - один из углов так называемого "семейного треугольника", в котором находятся и его жена Маргарита Павловна, и ее бывший муж Хоботов. Тем не менее, Савва Игнатьевич не выглядит заложником этих обстоятельств, а наоборот - максимально достойно себя проявляет и великодушно просит Хоботова, абсолютно далекого от быта человека (который, кажется, не способен выжить один, даже имея все блага цивилизации под рукой) оставаться у них, сколько душа пожелает.

Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
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В день рождения Виктора Борцова вспоминаем не только забавные, но и глубокие фразы его героя из картины "Покровские ворота".

***

- Познакомился я однажды с женщиной выдающейся красоты.

- Для человека, который сегодня должен вступить в законный брак - неподходящие воспоминания.

- Я без задней мысли.

- Он начинает новую жизнь, дайте ему возможность вспомнить все лучшее.

***

На всех языках говоришь, а по-русски не понимаешь!

***

Живут не для радости, а для совести.

***

Он ломает - я чиню, он ломает - я чиню!

Культура Кино и ТВ Наше кино
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