Постановление правительства Республики Башкортостан от 11 июня 2019 года № 346 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Республике Башкортостан в среднем за месяц I квартала 2019 года"

Новости

Эксперт назвал профессии будущего в Беларуси 15:20
Новая Mazda 3 появится в России в июле 15:20
Врач рассказала об опасности популярного способа похудеть 14:58
Марио Фернандес - самый дорогой игрок РПЛ 14:56
АвтоВАЗ выпустил миллионный автомобиль на платформе Renault 14:55
Выдвинута альтернативная версия появления золота на Земле 14:53
В Перми депутата Заксобрания осудили за хищение 140 миллионов 14:51
Итальянская актриса Орнела Мути получила тюремный срок 14:47
В Пензе бывший главврач онкодиспансера отправится в колонию за взятки 14:40
Алибасов может пройти реабилитацию за границей 14:38
В Уфе под видом бананов перевозили насвай 14:36
Белорусский писатель попал в шорт-лист Патриаршей премии-2019 14:35
На острове Кенгуру найден трилобит-гигант возрастом 500 миллионов лет 14:33
Лукашенко провел ряд двусторонних встреч в Бишкеке 14:24
В Совфеде отреагировали на заявление ЕС о "сдерживании" России 14:23
Как в Екатеринбурге отметили День донора 14:22
Медведев закрепил за вице-премьерами и министрами кураторство регионов 14:09
МЧС направило вертолет для тушения пожара на рынке в Улан-Удэ 14:09
Саакашвили встал на учет в киевском военкомате 13:59
В Башкирии нашли мужчину, "умершего" после кражи 22 млн рублей 13:50
В Оренбуржье суд арестовал рецидивиста, расстрелявшего мужчину у кафе 13:49
Суд назначил слушания об экстрадиции Ассанжа на февраль 2020 года 13:46
Аппарат MRO заснял на Марсе "логотип из "Стартрека" 13:41
Уральского бизнесмена осудили условно за издевательства над ребенком 13:40
Как может отразиться на Украине водная блокада Крыма 13:35
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
14 июня 2019 г.

Постановление правительства Республики Башкортостан от 11 июня 2019 года № 346 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Республике Башкортостан в среднем за месяц I квартала 2019 года"

Дата подписания 11 июня 2019 г.
Опубликован 14 июня 2019 г.

В соответствии с законами Республики Башкортостан "О потребительской корзине в Республике Башкортостан" и "О порядке определения и установления потребительской корзины и прожиточного минимума в Республике Башкортостан" Правительство Республики Башкортостан постановляет:

Установить величину прожиточного минимума в Республике Башкортостан в среднем за месяц I квартала 2019 года в расчете на душу населения - 9 474 рубля, для трудоспособного населения - 10 072 рубля, для пенсионеров - 7 744 рубля, детей - 9 480 рублей.

Временно исполняющий обязанности Главы Республики Башкортостан Р.Ф.Хабиров

 

Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией