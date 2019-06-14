Белорусский писатель попал в шорт-лист Патриаршей премии-2019

В Москве объявлен шорт-лист Патриаршей литературной премии имени святых равноопостальных Кирилла и Мефодия. В ней семь фамилий. Среди претендентов на награду впервые оказался историк из Беларуси Вячеслав Бондаренко. Победителей будет трое. Награждение пройдет в Храме Христа Спасителя в канун Дня славянской письменности.

Всего же на премию номинировалось 40 человек из 20 регионов, впервые из Казахстана и Беларуси. Размер премии 300 тысяч рублей. Также писатели презентуют свою книги с передвижной выставкой "Радость слова". На осень намечена поездка в белорусский Полоцк.

Вячеслав Бондаренко родился в Риге, он - член президиума правления Союза писателей Беларуси. Известен как автор кинороманов-бестселлеров "Ликвидация" и " Кадетство", а также как автор исторических книг в серии "ЖЗЛ", в том числе биографий Вяземского, Корнилова, Иоанна Крестьянкина.

С июня 1991 года живет в Минске. Закончил русское отделение филологического факультета Белгосуниверситета. Работает ведущим программы дирекции информационного вещания на ОНТ.

Главным учителем в литературе и духовным наставником для писателя стал Виктор Афанасьев (в монашестве Лазарь, 1932-2015), с которым он познакомился в 1992 году - в дальнейшем знакомство переросло в дружбу.

С 1990 года работал над биографией русского поэта и политика XIX века князя Петра Вяземского. Отрывок из неё был опубликован в минском альманахе "Монолог". Первый вариант книги прошел незамеченным, однако полностью переработанная версия, изданная в 2004 году в серии ЖЗЛ получила множество положительных отзывов в ведущих изданиях России ("Независимая Газета-Exlibris", "Литературная Газета", "Российская Газета", "Книжное Обозрение").

В 2007-2008 годах в издательстве "Росмэн-Пресс" вышли самые известные книги писателя: романы-бестселлеры "Ликвидация", выпущенный общим тиражом 35 тысяч экземпляров и в формате аудиокниги, и "Кадетство".

В сентябре 2010 года минское издательство "Харвест" выпустило книгу "Утерянные победы Российской империи" - исследование, посвященное всем аспектам Первой мировой войны на территории Беларуси. Книга иллюстрирована редкими фотографиями, многие из которых находятся в личной коллекции автора.

В октябре 2010 года в московском издательстве "Вече" вышел роман "День Б" - дебют писателя в жанре военной фантастики. В мае 2011 года то же издательство выпустило книгу "100 великих подвигов России".

В ноябре 2011 года минское издательство "Харвест" выпустило исторические романы "Взорвать "Аврору" (он посвящен деятельности белых террористов 1920-х годов), "Вечный огонь", действие которого начинается в 1913 году и заканчивается в 2012-м, и "Небожители" о русских летчиках Первой мировой войны.

В октябре 2012 и декабре 2013 годах московское издательство "Вече" выпустило две книги в серии "100 великих русских эмигрантов".

В сентябре 2013 года вышла вторая книга писателя в серии "Жизнь замечательных людей" - "Герои Первой мировой".

В ноябре 2013 года на сайте Белорусского союза суворовцев и кадет стартовал интерактивный проект писателя "Четыре судьбы. Одна Родина" - исторический роман о судьбах четырёх кадет Полоцкого кадетского корпуса, охватывавший эпоху 1910-70-х гг. Его особенность состояла в том, что раз в неделю на сайте выкладывался свеженаписанный фрагмент текста, а посетители сайта могли голосовать за героев и обсуждать их на форуме.

В 2014 году в минском издательстве "Беларуская энцыклапедыя" вышли первые книги писателя, адресованные детям старшего школьного возраста - рассказы "Двенадцать подвигов во славу Отечества" и "Во имя памяти святой…

В серии ЖЗЛ вышла книга "Легенды Белого дела" - очерки о генералах Белого движения. За создание книги автор был удостоен Карамзинского креста, книга получила диплом "Лучшая книга о Российской армии и флоте" на Всероссийском конкурсе "Лучшие книги года".

В феврале 2018 г. вышел роман "Капитанская внучка" о Гражданской войне на Украине - завершение трилогии, начатой "Небожителями" и "Нерожденным жемчугом".

13 мая 2019 года творчество Вячеслава Бондаренко было номинировано на Патриаршую премию. 23 мая в Зале церковных соборов ХХС был вручен писателю Патриарший знак "За вклад в развитие русской литературы". Эта награда присуждалась впервые, и Бондаренко стал ее первым обладателем.