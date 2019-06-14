Белые тигры и кенгуру-боксеры приглашают гостей II Евроигр в цирк

Пока четыре тысячи атлетов - участников II Европейских игр - держат паузу накануне решающих стартов на аренах белорусской столицы, жителей и гостей с 14 июня гостеприимно приветствует "Парад Оле-оле-оле", посвященный масштабному континентальному турниру.

Неудивительно, признаются ценители циркового мастерства, что львиную долю нового представления занимают акробатические и трюковые номера. Журналисты успели еще накануне посетить генеральную репетицию и первыми оценить представление, сообщает БЕЛТА.

Программу ее организаторы заявили как спортивно-цирковую, и она на самом деле наполнена сногшибательными трюками, в которых артисты демонстрируют отличную силовую и атлетическую подготовку. А то, что проделывает с мячом на высоте десятка метров воздушный гимнаст Антон Михеев, требует, пожалуй, не меньше тренировок, чем выступления прославленных гимнастов на спортивных снарядах.

Когда на афишах появился анонс о выступлении в дни европейских игр артистов Московского цирка Юрия Никулина на Цветном бульваре, дополнительной рекламы для любителей этого вида искусства было трудно представить. На этот раз дрессировщик Рауф Расулов поставил пуделей на скейтборды, а на боксерский помост пригласил боксера из австралийской саванны. Главный герой его импровизированного ринга - кенгуру Рой. Описывать этот бой бесполезно. Это нужно просто один раз увидеть своими глазами, утверждают первые зрители.

Общий язык уже долгие годы находит с компанией белых тигров заслуженный артист России Сергей Нестеров. За кулисами цирка с улыбкой говорят, что он как раз из тех, кто может себе позволить подергать "полосатого" за усы. А главное - не получить за это пощечину когтистой лапой.

Приятно наблюдать, как азиатские хищники весом под 500 килограмм прыгают через тумбы и танцуют, как болонки, на задних лапах. А в перерывах между трюками дружелюбно заглядывают в глаза своему повелителю. Иллюзия, что эти громадные кошки послушны и ласковы, как домашние, становится полной, когда дрессировщик целует их в нос, чешет живот и за ухом.

Кстати, тигроловы утверждают, что на лбу у белого тигра очень интересное расположение полосок: они выведены в виде китайских иероглифов, которые означают власть и мощь. Справедливость подобных утверждений, наверно, следует получать у прославленного дрессировщика.

Собрать новую программу, по словам художественного руководителя Белгосцирка Витаутаса Григалюнаса, удалось в невероятно короткие сроки. Артисты встретились на манеже буквально несколько дней назад, а в пятницу уже демонстрировали абсолютно слаженную программу. Зарубежные артисты быстро вливаются в работу, ведь для них смена "смена декораций" - естественна, цирк - интернациональное искусство, не знающее границ, подтвердил худрук древнюю как мир истину.