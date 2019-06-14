Более тысячи заключенных съездили в отпуска из колоний

Тюремное ведомство стало чаще предоставлять заключенным отпуска с правом выезда из колоний. Как сообщили "РГ" в Федеральной службе исполнения наказаний, за год осужденным было предоставлено 1059 выездов за пределы учреждений. Число выездных отпускников выросло на 13,8 процента.

"В соответствии с требованиями статьи 97 Уголовно-исполнительного кодекса РФ в исправительных учреждениях реализуется право осужденных на выезд за пределы исправительных учреждений", сообщили в ведомстве. Как поясняют представители службы, отпуска необходимы для восстановления и поддержания социально полезных связей осужденных, их мотивации к правопослушному поведению. Могут осужденного также отпустить домой на короткое время незадолго перед освобождением: для предварительного решения вопросов трудового и бытового устройства.

Как сообщили в Федеральной службе исполнения наказаний, 220 выездов было предоставлено как раз для решения человеком вопросов трудового и бытового устройства после освобождения.

"В колониях-поселениях осужденным было предоставлено 490 отпусков или 75 процентов от всех отпусков с выездом. При этом необходимо отметить, что из всех выезжавших за пределы учреждения отпускников, только один осужденный допустил нарушение", рассказывают в ведомстве.

Право на трудовой отпуск имеет каждый осужденный, кто трудоустроен в колонии. Однако уехать отдохнуть от тюрьмы может не каждый осужденный отпускник: отпуск с выездом предоставляется далеко не всем. Администрация отпускает только тех, кто достоин доверия.

Любопытно: некоторые осужденные заслужили отпуска за спортивные успехи. Как сообщили во ФСИН, в 2018 году в спортивных мероприятиях приняли участие 136 тысяч осужденных. По итогам участия в спартакиадах различные виды поощрения получили 46 тысяч осужденных: предоставлено более 4,3 тысячи дополнительных свиданий, 52 осужденным предоставлены отпуска с выездом за пределы исправительного учреждения.

Кстати, 14 июня сотрудники воспитательной службы уголовно-исполнительной системы Российской Федерации отмечают свой профессиональный праздник. "Любой сотрудник исправительного учреждения в той или иной степени выполняет воспитательные функции. Однако наибольшая нагрузка в работе с осужденными возложена на начальников отрядов, - рассказывают в Федеральной службе исполнения наказаний. - В числе их многочисленных задач - проведение с осужденными занятий по социально-правовым вопросам, подготовка необходимых материалов по вопросам представления осужденных к условно-досрочному освобождению, изменению условий отбывания наказания осужденными, организация и проведение с осужденными просветительских, культурно-массовых, физкультурно-спортивных мероприятий, кружковой работы. Кроме того, в обязанности начальника отряда входит поддержание внутреннего порядка в помещениях и прилегающей территории, соблюдение осужденными санитарно-гигиенических правил и пожарной безопасности. Ежедневно начальники отрядов проводят прием осужденных по личным вопросам, первыми оказывают помощь в решении возникающих проблем".