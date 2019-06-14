Бывший глава Хорватии заявил о катастрофе из-за санкций против РФ

Бывший президент Хорватии Степан Месич назвал антироссийские санкции незаконными. Экс-лидер страны заявил, что от данных ограничений в равной степени страдают все.

По его словам, ограничительные меры против Москвы стали катастрофой для экономики Хорватии, пишут "Известия". Месич отметил, что ВВП страны в 2015-м году упал с 57 до 49 миллиардов долларов.

Политик считает, что нет ни одной хорватской компании, на которую бы негативно не повлияли бы антироссийские санкции. Он добавил, что экспорт в Россию уменьшился в два раза и упал до 200 миллионов долларов. Местные сельхозпроизводители ежегодно теряют 40 миллионов евро.

Ранее нынешняя глава Хорватии Колинда Грабар-Китарович высказалась против попыток изолировать Россию и заявила о необходимости диалога с Москвой.