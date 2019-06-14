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14.06.2019 16:00
Рубрика: Экономика

ЦБ допустил новое снижение ключевой ставки

Текст: Роман Маркелов
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Банк России допускает еще одно или два снижения ключевой ставки до конца 2019 года. Об этом заявила на пресс-конференции глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Банк России не исключает снижения ключевой ставки на одном из трех ближайших заседаний, следует из комментария Набиуллиной. Три следующих заседания совета директоров ЦБ по денежно-кредитной политике пройдут 26 июля, 6 сентября и 25 октября.

Фото: iStock
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При этом Набиуллина не исключила также, что до конца 2019 года возможно не одно, а два понижения ключевой ставки, если ситуация будет развиваться по базовому прогнозу регулятора.

14 июня Банк России после более чем годового перерыва снизил ключевую ставку. Показатель опустился на 0,25 процентного пункта, до 7,5 процента годовых. Банк России также понизил прогнозы на 2019 год по инфляции (с 4,7-5,2 до 4,2-4,7 процента) и росту ВВП (с 1,2-1,7 до 1-1,5 процента).

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