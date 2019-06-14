Chanel на сцене: Большой театр готовится к премьере нового балета

22 и 23 июня на Исторической сцене Большого театра состоится мировая премьера новой программы Светланы Захаровой, состоящей из одноактных балетов "Как дыхание" и Gabrielle Chanel. Прима-балерина исполняет обе главные партии.

Первый балет - это работа итальянского хореографа Мауро Бигонцетти. В музыкальную основу спектакля легли произведения Георга Фридриха Генделя.

Во втором отделении будет исполнен балет "Gabrielle CHANEL". Хореограф Юрий Посохов, композитор Илья Демуцкий создали яркую сагу о жизни и творчестве королевы моды Коко Шанель. Режиссером и автором либретто стал Алексей Франдетти. Балет создан с нуля. Спектакль рассказывает о пути, который проделала Габриэль Шанель, навсегда перевернув мир моды ХХ века, - от неизвестной провинциальной певицы до главы одного из самых влиятельных модных домов мира. В постановке также принимают участие артисты балета Большого театра - Денис Савин, Михаил Лобухин, Якопо Тисcи, Вячеслав Лопатин, Ана Туразашвили и другие. Не обошлось без поддержки модного дома Chanel - он сделал восемьдесят пять костюмов для артистов.

После премьеры в Москве, программа будет показана в Париже - городе, который хранит память о легендарной француженке, перевернувшей представления о женственности и стиле.