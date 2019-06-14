Черчесов написал предисловие к книге тренера сборной Хорватии о ЧМ-2018

В Москве прошла презентация книги главного тренера сборной Хорватии Златко Далича, повествующая об успехах его подопечных на чемпионате мира-2018 в России. Напомним, хорваты стали серебряными призерами, уступив в финале Франции - 2:4. В 1/4 финала команда Далича выбила хозяев турнира.

Предисловие к книге, названной "Россия нашей мечты", написал наставник сборной России Станислав Черчесов.

"Кому, если не главному тренеру сборной России писать предисловие. Мы дали возможность сыграть хорватам лучший для них чемпионат мира. А если серьезно, мне позвонил Стипе Плетикоса, рассказал про книгу. Я сразу ответил согласием, и уже через пару дней все было готово. Сделал это с удовольствием. На ЧМ-2018 мы были друг против друга, но на самом деле мы - коллеги", - сказал журналистам Черчесов.