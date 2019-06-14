Что будет с рублем после заседания Банка России

На финансовых рынках наблюдается смещение в сторону более осторожного тона: фондовые индексы Китая и США ползли вниз после недавнего отскока на свидетельствах, что торговые споры вызывают охлаждение инфляции, а, значит, серьезно замедляют экономику. Это подавляет спрос на сырьевые активы и валюты развивающихся стран, включая рубль, указывают аналитики FxPro.

Замедление инфляции также отмечается и в России, открывая дорогу к смягчению политики Банка России на сегодняшнем опорном заседании совета директоров.

ЦБ вполне может занять более мягкую позицию, понизив ставку уже сегодня и сославшись на то, что в апреле инфляция перешла к снижению - намного быстрей, чем прогнозировалось ранее, считают в FxPro. Но такой шаг снизит доходность облигаций в рублях и сделает их менее привлекательными для иностранцев, став дополнительным фактором давления на российскую валюту, указывают аналитики.

По их мнению, в ближайшее время рублю будет очень непросто развивать наступление. Намного больше шансов, что вслед за давлением на глобальных рынках и смягчением денежно-кредитной политики Банка России, рубль развернется в сторону снижения, несмотря на слабость доллара в последние недели, прогнозируют в FxPro.

На следующей неделе рубль все же имеет шансы укрепить свои позиции, возражают аналитики Нордеа-банка Татьяна Евдокимова и Григорий Жирнов. Это может произойти под воздействием нескольких факторов: активизации экспортеров в преддверии периода налоговых платежей, формирования дополнительного спроса на ОФЗ со стороны нерезидентов в случае четкого сигнала от Банка России на сегодняшнем заседании о сохранении вероятности дальнейшего снижения ставки, а также улучшения настроения на глобальных площадках в случае четкого сигнала от ФРС США по итогам заседания 18-19 июня о готовности снизить ставку в соответствии с ожиданиями рынка, перечисляют они.

Кроме того, с повестки ушла тема антироссийских санкций. Поэтому новости, касающиеся санкционной риторики, не оказывают существенного влияния на российские активы, спрос на которые, судя по косвенным признакам (крепкий рубль, прошлые успешные аукционы Минфина по продаже ОФЗ) остается довольно высоким, добавляют аналитики банка "Санкт-Петербург".