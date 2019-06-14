Что нужно знать о невозвратных билетах на самолет

Невозвратные билеты на самолет можно приобрести в России с 2014 года. За это время еще не все пассажиры разобрались в их тонкостях и поняли, когда не стоит переплачивать за возможность вернуть билет.

Как уточняет АиФ.ru, особую внимательность надо проявлять при выборе тарифов туда-обратно. Даже если один из билетов куплен как возвратный, вернуть его не получится, так как применяются единые правила для обоих билетов. Поэтому нет смысла переплачивать. Если необходимо скомбинировать тарифы с вероятностью возврата, то лучше купить билеты туда и обратно раздельно.

Кроме того, если вы уже воспользовались билетом в одну сторону, то не сможете вернуть второй билет, даже если тариф изначально был возвратный.

Однако, следует помнить, что в случае форс-мажора свои деньги можно получить обратно даже за невозвратный билет. К таким случаям относятся болезнь или смерть пассажира или его родственника, неудобное для путешественника изменение рейса со стороны авиакомпании, опоздание на самолет из-за долгого досмотра в аэропорту. О невозможности вылета нужно предупредить до окончания регистрации на рейс. Если же авиакомпания отказала в возврате средств, остается подать в суд или написать жалобу в Росавиацию.