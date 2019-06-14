Новости

Под Воронежем загорелся полигон по утилизации боеприпасов 18:24
Видео: Под Астраханью прошли стрельбы арктических комплексов "Тор" 18:16
В Совфеде раскритиковали "доказательства" вины Ирана в атаке на танкеры 18:16
В России стартовал предзаказ смартфонов Sony Xperia 1 18:09
В Петербурге обсудили подготовку к VI Форуму регионов России и Беларуси 18:00
В Петербурге включат фонтаны на самой большой площади города 17:58
Под Калугой завели дело о гибели рабочих в навозе 17:57
В Севастополе суд освободил капитана украинского судна "ЯМК-0041" 17:46
Диетологи рассказали, как нужно есть экзотические фрукты 17:42
Житель Волжского задержан за поставку военной продукции в США 17:36
В Костроме пьяный водитель обстрелял такси 17:27
В Петербурге уволен председатель комитета по предпринимательству 17:15
Андрей Разин: Бари Алибасов уже никогда не будет прежним 17:13
На Кубани в пункте полиции нашли застреленного участкового 17:09
В Нижегородской области памятники культуры сдадут в аренду за рубль 17:07
В Тольятти загорелся склад с резиной на площади 500 "квадратов" 17:04
В КЧР экс-главу управления МЧС осудили за взятки и хищения 16:49
В Петербурге для студентов из многодетных семей введут бесплатный проезд 16:48
Крэйг Вудкрофт возглавил минское "Динамо" 16:45
Трамп обвинил Иран в атаке на танкеры в Оманском заливе 16:43
Под Калининградом Балтфлот скрытно развернет "Искандеры" 16:42
Пьер Ришар приедет на кинофестиваль в Ессентуки 16:39
"Бриенна Тарт" из "Игры престолов" сыграла в постановке Шекспира 16:34
В Саратове завели дело на полицейского, насмерть сбившего пешехода 16:19
Российско-белорусский фильм "Кадиш" наградили на фестивале в Лондоне 16:05
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Прогноз на лето: что будет с ценами в ближайшие месяцы
Прогноз на лето: что будет с ценами в ближайшие месяцы
Кого и когда хозяин обязан пустить в свою квартиру
Кого и когда хозяин обязан пустить в свою квартиру
Опрос: Что школьнику лучше читать летом
Опрос: Что школьнику лучше читать летом
14.06.2019 17:42
Рубрика: Общество

Диетологи рассказали, как нужно есть экзотические фрукты

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Недавний случай массового отравления плодами личи в Индии выявил проблему правильного употребления экзотических фруктов. Причиной отравления стала повышенная доза инсектицидов, которыми были обработаны плоды. Бизнесмены экономии ради покупают самые дешевые (читай - самые токсичные) пестициды для обработки растений во время цветения, которые к моменту созревания плода не выводятся из растения. В последнее время и на российских прилавках все чаще можно встретить экзотику. Как не отравиться, если захотелось побаловать себя ею, "Вечерней Москве" рассказали эксперты.

Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости
Диетолог назвала продукты для "правильного" загара

По словам диетолога Анжелики Дюваль, для того чтобы избежать отравления, фрукты перед употреблением в пищу желательно хотя бы полчаса подержать в растворе одной чайной ложки соды на литр воды. Это нужно для того, чтобы частично смыть химикаты и избавиться от мелких насекомых, которые могут оказаться в фруктах.

Также не рекомендуется вводить их в рацион в качестве основного питания, потому что они тяжело перевариваются. Оптимальная доза - не больше трех плодов в день.

При этом бояться импортных новинок не стоит: они могут содержать уникальный набор витаминов. Так, манго полезен не только внутренне, но и наружно: кусочек фрукта, положенный на рану, способствует заживлению. А авокадо является кладезью безопасных жиров, которые помогают в работе сердечно-сосудистой системы и питают ее. Особенно полезен он в сочетании с рыбой, и есть его можно хоть каждый день.

Того же мнения придерживается руководитель отделения диетологии Европейского медицинского центра Ксения Селезнева, правда, с оговоркой на индивидуальную переносимость. По ее словам, ничего зазорного в том, чтобы пробовать что-то новое, нет. Главное - вводить все в рацион понемногу и постепенно. Так или иначе, все фрукты и ягоды в большом количестве содержат необходимые нам пищевые волокна. А в манго и папайе, которые уже не считаются экзотическими, много полезных для организма каротиноидов, являющихся антиоксидантами.

Общество Здоровье
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

МАК опубликовал отчет об авиакатастрофе SSJ 100 в Шереметьево
Косачев призвал к независимому расследованию инцидента в Оманском заливе
Россиянам запретят держать дома крокодилов, пингвинов и акул
Иран отверг обвинения США в причастности к "атаке" на танкеры
Строители соединили рельсы первого пути на Крымском мосту