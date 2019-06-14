Диетологи рассказали, как нужно есть экзотические фрукты

Недавний случай массового отравления плодами личи в Индии выявил проблему правильного употребления экзотических фруктов. Причиной отравления стала повышенная доза инсектицидов, которыми были обработаны плоды. Бизнесмены экономии ради покупают самые дешевые (читай - самые токсичные) пестициды для обработки растений во время цветения, которые к моменту созревания плода не выводятся из растения. В последнее время и на российских прилавках все чаще можно встретить экзотику. Как не отравиться, если захотелось побаловать себя ею, "Вечерней Москве" рассказали эксперты.

По словам диетолога Анжелики Дюваль, для того чтобы избежать отравления, фрукты перед употреблением в пищу желательно хотя бы полчаса подержать в растворе одной чайной ложки соды на литр воды. Это нужно для того, чтобы частично смыть химикаты и избавиться от мелких насекомых, которые могут оказаться в фруктах.

Также не рекомендуется вводить их в рацион в качестве основного питания, потому что они тяжело перевариваются. Оптимальная доза - не больше трех плодов в день.

При этом бояться импортных новинок не стоит: они могут содержать уникальный набор витаминов. Так, манго полезен не только внутренне, но и наружно: кусочек фрукта, положенный на рану, способствует заживлению. А авокадо является кладезью безопасных жиров, которые помогают в работе сердечно-сосудистой системы и питают ее. Особенно полезен он в сочетании с рыбой, и есть его можно хоть каждый день.

Того же мнения придерживается руководитель отделения диетологии Европейского медицинского центра Ксения Селезнева, правда, с оговоркой на индивидуальную переносимость. По ее словам, ничего зазорного в том, чтобы пробовать что-то новое, нет. Главное - вводить все в рацион понемногу и постепенно. Так или иначе, все фрукты и ягоды в большом количестве содержат необходимые нам пищевые волокна. А в манго и папайе, которые уже не считаются экзотическими, много полезных для организма каротиноидов, являющихся антиоксидантами.