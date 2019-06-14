Глава государства повысил оклады судьям

Президент России Владимир Путин подписал указ, повышающий с первого октября оклады судьям. Должностные оклады людей в мантиях вырастут на 4,3 процента.

Финансирование расходов, связанных с реализацией указа, возложено на правительство РФ. Прибавка коснется всех судей: от судей Конституционного и Верховного судов России до мировых судей. В результате увеличения должностных окладов судей на 4,3 процента повысится: ежемесячное денежное вознаграждение и ежеквартальное денежное поощрение судей. Также будет увеличено ежемесячное пожизненное содержание судей, ушедших в отставку.

Любопытно, что повышение затронет и присяжных заседателей, ведь выплачиваемое им вознаграждение рассчитывается от должностного оклада судьи.