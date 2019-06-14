Глобальное потепление может убить 17 процентов флоры и фауны океанов

Мировой океан к концу века может лишиться существенной части флоры и фауны, если климат продолжит меняться такими темпами, как сейчас. К таким выводам пришли ученые канадского университета Британской Колумбии.

Согласно исследованию, если выбросы парниковых газов в мире останутся на прежнем уровне, это приведет к потере 17-ти процентов биомассы к 2100 году. Однако, если загрязнение сократить, то эта цифра понизится до пяти процентов, считают эксперты.

"Значительный ущерб по-прежнему будут наносить окисление океанских вод и уменьшение в них содержания кислорода", - говорит соавтор исследования, морской эколог Уильям Чжан.

Последствия этого опасны не только уменьшением биоразнообразия, но и сокращением ресурсной базы океанов, которую использует человек, а в перспективе - угрозой продовольственной безопасности. Особенно, на фоне роста народонаселения.

Как отметил другой соавтор научного труда, морской биолог Борис Ворм, хорошая новость в том, что такие обитатели глубин как планктон и бактерии пострадают в меньшей степени. Плохая же в том, что численность крупных представителей океанской фауны сократится существенно (как пример приводят омаров и китов, уже пострадавших от климатических изменений). В том числе, и за счет рыболовства.

Самые большие потери понесут тропические регионы.

То, что изменения климата изменят и океаны, для ученых давно не секрет. Однако, новое исследование использует шесть различных современных компьютерных моделей прогнозирования и дает более широкий взгляд на развитие событий. И, возможно, поможет вовремя предпринять меры и избежать экологической катастрофы.