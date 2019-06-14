Новости

В Башкирии нашли мужчину, "умершего" после кражи 22 млн рублей 13:50
В Оренбуржье суд арестовал рецидивиста, расстрелявшего мужчину у кафе 13:49
Суд назначил слушания об экстрадиции Ассанжа на февраль 2020 года 13:46
Аппарат MRO заснял на Марсе "логотип из "Стартрека" 13:41
Уральского бизнесмена осудили условно за издевательства над ребенком 13:40
Как может отразиться на Украине водная блокада Крыма 13:35
Названы популярные у дачников магистрали 13:32
В торговом центре под Петербургом обрушились перекрытия 13:21
В Королеве лже-полицейский вымогал у пенсионера 65 тыс рублей 13:18
Сын Алибасова рассказал о таланте пропавшего кота Чучи 13:16
Лидеры ШОС призвали к полному исполнению обязательств по СВПД 13:13
Как изменится мир, если люди будут толстеть дальше 13:11
Гравитационные волны помогут узнать природу темной материи 13:10
Сын Сергея Зверева ушел в монастырь 13:08
Делегация правительства Москвы посетит Китай 13:00
В Краснодаре пассажир украл из самолета спасательный жилет 12:54
Мужчина с ножом напал на прохожих в центре Москвы 12:52
В центре Москвы загорелось историческое здание 12:48
Видео: Под Ростовом прошла репетиция "танкового вальса" 12:47
На Алтае мальчик остался без рук из-за халатности инженера электросетей 12:45
На II Европейских играх ожидается спортивная борьба высокого уровня 12:45
Участник труппы "Монти Пайтон" Майкл Пейлин стал рыцарем 12:39
В Улан-Удэ загорелся строительный рынок 12:36
В Петербурге из горящего приюта спасли 300 кошек и семь собак 12:35
Павел Гусев: Журналисты выйдут 16 июня на проспект Сахарова за свободу и справедливость для всех 12:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Прогноз на лето: что будет с ценами в ближайшие месяцы
Прогноз на лето: что будет с ценами в ближайшие месяцы
Кого и когда хозяин обязан пустить в свою квартиру
Кого и когда хозяин обязан пустить в свою квартиру
Опрос: Что школьнику лучше читать летом
Опрос: Что школьнику лучше читать летом
14.06.2019 13:10
Рубрика: Общество

Гравитационные волны помогут узнать природу темной материи

Текст: Мария Гафурова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Исследования гравитационных волн помогут понять природу темной материи и дадут ответ о пределах справедливости теории относительности Эйнштейна. Недавние открытия в этой области позволят не только лучше изучить Вселенную, но и узнать, что произошло в момент Большого взрыва, считает профессор Валерий Митрофанов.

Фото: Goinyk Volodymyr/ Photoxpress
Озоновая дыра над Антарктидой исчезла

О существовании гравитационных волн известно с 1970-х годов, однако зафиксированы они были лишь недавно - в 2016 году. Произошло это в международной обсерватории LIGO - проекта, главная цель которого состоит в обнаружении гравитационных волн космического происхождения. Это новая эра астрономии, которая способна дать ответы на многие фундаментальные вопросы физики - например, о пределах справедливости общей теории относительности и о природе темной материи и энергии.

Научная группа LIGO растет с каждым годом - сейчас это порядка 600 исследователей. Среди них есть и российские ученые. В их числе них профессор МГУ Валерий Митрофанов, академик Владислав Пустовойт и заместитель директора по научной работе Института прикладной физики РАН Ефим Хазанов. За значительный вклад в исследование гравитационных волн 12 июня им была вручена Государственная премия в области науки и высоких технологий.

Как рассказал профессор Валерий Митрофанов в интервью aif.ru, у ученых появляется новый способ получения информации об астрономических объектах - некоторые из них невидимы на электромагнитных волнах. Гравитационные волны, в отличие от электромагнитных, не поглощаются при их распространении. При увеличении чувствительности детекторов можно увидеть отголоски Большого взрыва - гравитационные волны, которые образовались в этот момент. Эксперты предполагают, что при дальнейшем развитии технологий можно будет использовать гравитационные волны для связи. А усовершенствование детекторов подстегнет промышленность - ведь для этого требуются новые, более современные устройства.

Фото: depositphotos.com
Российские ученые нашли изъяны в теориях гравитации и черных дыр

Несмотря на то, что Нобелевскую премию за это открытие получили американские ученые, вклад российской группы в исследование был значимым. Как рассказал профессор Валерий Митрофанов, физики МГУ в частности определили стандартный квантовый предел чувствительности детектора при используемой процедуре измерений, в то время как дальнейшему улучшению чувствительности препятствуют законы квантовой механики. Они также показали, как преодолеть стандартный квантовый предел: для этого необходимы другие схемы измерений.

Именно российские физики разработали уникальные монолитные кварцевые подвесы пробных гравитационных масс и создали установки, с помощью которых можно исследовать определённые процессы в них на предельных уровнях. Также они обнаружили явление параметрической неустойчивости в гравитационно-волновых интерферометрах - выяснилось, что оно проявляется при больших мощностях оптической накачки. Помимо этого российские исследователи выявили новые виды шумов, возникающих в многослойных диэлектрических покрытиях зеркал интерферометр, а академик Владислав Пустовойт первым предложил и обосновал идею использования лазерных интерферометров для детектирования гравитационных волн. По словам Валерия Митрофанова, все эти открытия сделали значительный вклад в успех проекта LIGO.

Общество Наука Общество Космос
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Россиянам запретят держать дома крокодилов, пингвинов и акул
Экс-депутат Рады оценил последствия блокады Крыма для Украины
Истребитель F-35 развалится на форсаже
Иран отверг обвинения США в причастности к "атаке" на танкеры
Строители соединили рельсы первого пути на Крымском мосту