Японский владелец судна опроверг версию США о взрыве танкера иранской миной

В пятницу японский владелец танкера, атакованного в Оманском заливе, заявил, что судно было поражено летящим снарядом, что противоречит сообщениям официальных лиц США и военных об источнике взрыва, сообщает NBC News.

Ранее Центральное командование США заявило, что в четверг два судна были сбиты миной, которая была прикреплена к лодкам ниже ватерлинии с помощью магнитов. Центральное командование США опубликовало видео, в котором, как утверждается, было показано, что патрульный катер иранского Корпуса стражей Исламской революции снимает неразорвавшуюся мину с одного из танкеров, Kokuka Courageous. Но в пятницу утром владелец Kokuka Courageous напрочь опроверг версию о причастности к взрыву иранцев, заявив, что моряки видели что-то, летящее к кораблю незадолго до катастрофы, и этот удар пришелся значительно выше ватерлинии.

"Мы получили сообщения о том, что что-то полетело к кораблю, - сказал Ютака Катада, президент Kokaku Sangyo Co. на пресс-конференции. - Место, куда ударил снаряд, находилось значительно выше уровня воды, поэтому мы абсолютно уверены, что это была не мина. Я не думаю, что это была бомба замедленного действия или объект, прикрепленный к борту корабля".

Официальные лица США пока не прокомментировали эту версию. Но в Вашингтоне предпочли сразу же безапелляционно возложить вину за взрывы на Тегеран. Президент Дональд Трамп заявил о том, что за атакой стоит Иран, сообщив об этом в интервью телеканалу Fox News. Госсекретарь США Майк Помпео заявил в четверг, что "использованное оружие и уровень знания, примененного в нападении, свидетельствуют о том, что виновником взрыва является Тегеран". Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф гневно отклонил эти обвинения и сказал, что они не содержат и "клочка фактических или косвенных доказательств".

Это нападение произошло вслед за двухдневной поездкой премьер-министра Японии Синдзо Абэ в Иран, направленной на улучшение отношений между Вашингтоном и Тегераном, которые заметно ухудшились за последние 48 часов. Первый в мире атомный фрегат, американский USS Bainbridge был отправлен, чтобы помочь поврежденным судам в заливе. Представитель Центрального командования заявил, что США и международное сообщество "готовы защищать наши интересы, включая свободу судоходства".

"Соединенные Штаты не заинтересованы в участии в новом конфликте на Ближнем Востоке. Однако мы будем защищать наши интересы", - сказал представитель капитана фрегата Билл Урбан.

МИД Японии осудил нападения в заявлении в пятницу и пообещал сотрудничать с соответствующими странами для обеспечения безопасности региона, но не упомянул Иран или третьи страны в организации нападений.