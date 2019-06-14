Инцидент в Оманском заливе обсудят в СБ ООН

Ситуация, сложившаяся в Оманском заливе, станет темой консультаций в Совбезе ООН, пообещал председательствующий в СБ постпред Кувейта при ООН Мансур аль-Отейби. По его словам, после обсуждений будет принято решение о том, «какие дальнейшие шаги следует предпринять", передает ТАСС.

Напомним, что инцидент произошел в четверг: в Оманском заливе два танкера были обстреляны, после чего загорелись. Иранские спасатели эвакуировали экипаже кораблей, среди которых были и россияне.

Вашингтон почти сразу же обвинил в произошедшем Иран.