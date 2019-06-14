Новости

Алибасов может пройти реабилитацию за границей 14:38
Сын Алибасова рассказал о таланте пропавшего кота Чучи 13:16
Сын Сергея Зверева ушел в монастырь 13:08
Участник труппы "Монти Пайтон" Майкл Пейлин стал рыцарем 12:39
Вышел трейлер "Троих из ада" Роба Зомби 12:09

Итальянская актриса Орнела Мути получила тюремный срок

Новости
    14.06.2019, 14:47
Текст:   Олег Усков

Кассационный суд Италии подтвердил ранее вынесенный итальянской актрисе Орнелле Мути приговор в виде полугода тюремного заключения и назначил штраф в шестьсот евро.

Уточнено: санкции были наложены на Мути за попытку мошенничества - пропуск оговоренного контрактом и оплаченного (25 000 евро) спектакля в Порденоне.

В оправдание актриса сообщила, что болела и по совету врачей в течение пяти дней не разговаривала. И предоставила фальшивую медицинскую справку.

Фото: facebook.com/ themichaelpalinpage
Участник труппы "Монти Пайтон" Майкл Пейлин стал рыцарем

Таким образом, сообщает ANSA, высшая судебная инстанция Италии утвердила решение апелляционного суда от июля 2017 года окончательно. Напоминается:  тогда наказание актрисе было смягчено - срок тюремного заключения для нее сократили с восьми месяцев.

Франческа Романа Ривелли (настоящее имя) родилась в 1955 году в Риме. Дедушка и бабушка актрисы родились в Санкт-Петербурге, откуда переехали в Эстонию, где родилась мать будущей звезды.

В кино играет с пятнадцати лет. И не только национальном. В 1980 году Мути снялась в британском фантастическом фильме "Флэш Гордон" и итальянской комедии с Челентано "Укрощение строптивого", в 1984-м - в ленте немецкого режиссёра Шлёндорфа "Любовь Свана", в 2016-м - в главной роли в картине "Жизнь прекрасна" Чухрая.

В 2016 году Мути появилась в роли самой себя в клипе Реввы Пирожкова "Как Челентано".

Ранее сообщалось, что Мути не прочь получить российское гражданство.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Новости

Умерла звезда сериалов "Дикая роза" и "Богатые тоже плачут" Эдит Гонсалес 11:05
Вышел первый трейлер "Доктора Сна" - продолжения "Сияния" Кинга 13.06.2019
Тарантино назвал свой "реально любимый" фильм по комиксам 13.06.2019
В Сети затравили представившую дебютный клип дочь Алсу 13.06.2019
⧣ видео
Фото: youtube.com/ Голос / The Voice Russia
Названа причина смерти 44-летнего участника "Голоса" Алексея Сафиулина 13.06.2019
Умерла актриса из "Секса в большом городе" 13.06.2019
Отец Микеллы Абрамовой назвал результаты проверки шоу "Голос" "чушью" 12.06.2019
⧣ скандалы
Фото: РИА Новости
Гитариста группы "Бахыт-Компот" не впустили на Украину 12.06.2019
Опубликованы итоги расследования скандала с дочерью Алсу 11.06.2019
Появились постер и дата выхода в прокат "Войны токов" с Камбербэтчем 11.06.2019
⧣ происшествия
Фото: instagram.com/alibasov_nana
Семью Бари Алибасова обманули на 800 тысяч с помощью кота 13.06.2019
Сын Алибасова: Мы судимся с производителями "Крота" не из-за денег 13.06.2019
Участник группы Trubetskoy впал в кому после избиения 12.06.2019