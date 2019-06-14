Итальянская актриса Орнела Мути получила тюремный срок

Кассационный суд Италии подтвердил ранее вынесенный итальянской актрисе Орнелле Мути приговор в виде полугода тюремного заключения и назначил штраф в шестьсот евро.

Уточнено: санкции были наложены на Мути за попытку мошенничества - пропуск оговоренного контрактом и оплаченного (25 000 евро) спектакля в Порденоне.

В оправдание актриса сообщила, что болела и по совету врачей в течение пяти дней не разговаривала. И предоставила фальшивую медицинскую справку.

Таким образом, сообщает ANSA, высшая судебная инстанция Италии утвердила решение апелляционного суда от июля 2017 года окончательно. Напоминается: тогда наказание актрисе было смягчено - срок тюремного заключения для нее сократили с восьми месяцев.

Франческа Романа Ривелли (настоящее имя) родилась в 1955 году в Риме. Дедушка и бабушка актрисы родились в Санкт-Петербурге, откуда переехали в Эстонию, где родилась мать будущей звезды.

В кино играет с пятнадцати лет. И не только национальном. В 1980 году Мути снялась в британском фантастическом фильме "Флэш Гордон" и итальянской комедии с Челентано "Укрощение строптивого", в 1984-м - в ленте немецкого режиссёра Шлёндорфа "Любовь Свана", в 2016-м - в главной роли в картине "Жизнь прекрасна" Чухрая.

В 2016 году Мути появилась в роли самой себя в клипе Реввы Пирожкова "Как Челентано".

Ранее сообщалось, что Мути не прочь получить российское гражданство.