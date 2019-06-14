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14.06.2019 13:11
Рубрика: Общество

Как изменится мир, если люди будут толстеть дальше

Текст: Николай Грищенко
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Проблемы лишнего веса в недалеком будущем станут катализаторами изменений в медицине, науке, архитектуре, а также несомненно изменят стиль и размеры одежды. К такому выводу пришли опрошенные изданием "Вечерняя Москва" эксперты.

В первую очередь изменения затронут индустрию моды. Возникнет "стиль полного человека". Из гардероба исчезнут балахоны и объемные вещи, так как люди перестанут комплексовать по поводу фигуры.

Фото: iStock
Назван простой способ сбросить лишний вес к лету

"Одежда будет средством самовыражения, люди станут свободнее, научатся видеть внутреннюю гармонию", - считает дизайнер одежды Ольга Лукьянова.

Полнота людей повлечет изменения градостроительных норм и правил. Придется делать лифты такими, чтобы полные поднимались даже на второй этаж, а также увеличивать их грузоподъемность. Лестничные пролеты тоже станут шире.

"Сами дома будут как бы приземистые и распластанные по земле - в так называемом стиле прерий. Они вырастут в ширь - вослед за пополневшим человечеством. Большое внимание нужно будет уделить и вентиляции - она совершенно точно должна стать мощнее. Вырастет спрос на большую мягкую мебель" - уверен архитектор Марк Гурари.

Однако самые большие изменения произойдут в медицине. Ведь спутники людей с ожирением - заболевания сердечно-сосудистой системы и диабет. Ученые считают, что в будущем врачи научатся ставить диагноз и предотвращать недуги на ранней стадии.

"Мы сможем менять здоровье генетически, блокируя патологию на клеточном уровне. Сейчас меняем изношенные суставы на искусственные, а в будущем - вырастим натуральные протезы и трансплантаты из биоматериалов", - заявил врач-терапевт ГКБ имени Д. Плетнева Алексей Яковлев.

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